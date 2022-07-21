6. Dalga Uyarısı: Hiç Aşılanmamış Milyonlarca İnsan Var

Yaz aylarındaki hareketlilik ve tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte yeniden yoğun bir COVID dalgası ile karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısının günlük 40 kat, hastanelerin iş yükünün ise 3 kat arttığını açıkladı. Salgında 6.dalganın başladığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Can Kirişçi pandeminin devam ettiğini, herkesin aşılarını tamamlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının da üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın Genel Başkanı Dr. Kirişçi “Ülkemizde hiç aşı olmamış milyonlara insan var. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşı, mesafe ve temizlik kuralını yeniden hayatımızda öncelikli hale getirmeliyiz. Lütfen henüz aşınızı olmadıysanız ya da eksik ise gecikmeden tamamlayın” dedi. Dr.Can Kirişçi uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

Özellikle sağlık kurumlarında maskenizi takın

“Salgının 6. dalgasındayız. Maske ve mesafe tedbirleri aksatılmış olabilir. Bir otobüste, kapalı bir mekanda maske takan sayısı az olabilir ancak COVID olan biri ile karşılaşma riskiniz yüksektir. Özellikle sağlık kurumlarında maskenizi takın. Kapalı yerlerde, kalabalık buluşmalarda maske ve fiziksel mesafe kurallarını yeniden hayatınıza katın.”

Kimler ek doz aşı olmalı?

Devam eden pandemi koşulları ve aşılama hakkında Aile Hekimlerine bir çok soru yöneltildiğini anlatan Birlik Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Can Kirişçi, bunların başında riskli gruplar geldiğini söyledi. Dr Kirişçi 50 yaş üzerinde olanlar ile COVID açısından risk grubunda olanların ek doz aşı olmasında fayda bulunduğunu açıkladı.

Hadi gençler, aşıya!

Ancak bundan da önemli olarak ülkemizde henüz hiç COVID aşısı olmamış milyonlarca insanın aşılanması olduğunu dile getiren Dr Can Kirişçi, “Öncelikle çocuklarımız aşılanamıyor. Ülkemizde henüz 12 yaş altına aşı sağlanamadı ancak 12 yaş ve üzeri çocuklarımızın da önemli bir kısmının aşıları eksik. Başta çocuklarımız olmak üzere aşıları eksik olanların COVID aşılarını olmaları, toplumda virüsün dolaşımını azaltmak ve hastalık riski yüksek olan kişileri korumak için önemli” diye konuştu.

Aşının yan etkilerine karşı ne yapılmalı?

Dr Can Kirişçi, Covid aşılarının yan etkileri hakkında sık sorulan sorulara da yanıt verdi. Aşının ardından kol ağrısı, hafifi bir ateş, kırgınlık, bazen koltuk altında beze ve benzeri yan etkilerin sıklıkla görüldüğünü ama kısa sürede geçtiğini anlatan Dr. Kirişçi, “Bunlar çok önemli etkiler değil. Eğer bu ve benzeri yan etkileriniz olduysa yeniden aşınızı olabilirsiniz. Ancak ciddi alerjik bir reaksiyonunuz olduysa bunu hekiminize söyleyip ona göre aşı randevunuzu oluşturmakta fayda bulunuyor” dedi.

Aşı nerede olunmalı?

ya da MHRS üzerinden randevu alarak aşınızı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde olabilirsiniz. Tüm aşılar soğuk zincir kurallarına göre takip edilmekte ve güvenle korunmaktadır. Aile hekimleri olarak yeni COVİD dalgasında da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Dr. Can Kirişçi, yığılmalar olmaması ve aşı takviminin aksamaması için mutlaka randevu alınması gerektiğini hatırlattı.

Covid geçirenler de aşı olmalı mı?

Aile hekimleri olarak en fazla yöneltilen sorulardan birinin de COVID geçirenlerin tekrar hastalanma riski olduğunu söyleyen Dr. Kirişçi “Onların da yeniden hastalanma riski var. Bu nedenle eksik aşıları varsa tamamlamalarını öneririz” yorumunda bulundu.