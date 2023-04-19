Yapımcılığını Raif İnan'ın Gerçekleştirdiği Akif Dizisi Seyirci ile Buluşuyor!

Raif İnan ve Uğur Uzunok'un yapımcı koltuğunda oturduğu 'Akif' dizisi için geri sayım başladı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak dizi, yakında TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. Fikret Kuşkan, Özge Borak, Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Baran, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel'in başrolünü paylaştığı proje, 13 bölüm olacak.



'Dönemin ruhunu yansıtan proje'

Dizi hakkındaki düşüncelerini dile getiren Raif İnan, "İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ekranlara taşımanın yanı sıra o dönemin ruhunu da yansıtan projeyi izleyiciye sunmanın heyecanı içindeyiz. Böylesine önemli bir karakterin hayatını aktarmak, birbirinden kıymetli sanatçıları aynı dizide bir araya getirmek büyük gurur. Heyecanla izleyici karşısına çıkacağımız günü bekliyoruz. Umarız izleyiciden de tam not alırız" dedi.



Önemli isimler de anlatılacak

Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan 13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekrana taşıyacak. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok’un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.

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