 Ünlü sunucu Nursel Ergin evlendi

Magazin Burada özel haberine göre; Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'yı sunan Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Murat Akyer ile altı yıllık evliliğini ilişkilerinde uzun süredir kriz yaşaması sebebiyle geçtiğimiz cuma günü bitirdi.

Anlaşmalı olarak boşanan Ergin ve Akyer'in evlilikleri tek celsede bitti. İkilinin, evlilikleri de olaylı olmnuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.