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Ünlü sunucu Nursel Ergin evlendi

Ünlü sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Murat Akyer ile boşandı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Nursel Ergin evlendi

Magazin Burada özel haberine göre; Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'yı sunan Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Murat Akyer ile altı yıllık evliliğini ilişkilerinde uzun süredir kriz yaşaması sebebiyle geçtiğimiz cuma günü bitirdi.

 Ünlü sunucu Nursel Ergin evlendi

Anlaşmalı olarak boşanan Ergin ve Akyer'in evlilikleri tek celsede bitti. İkilinin, evlilikleri de olaylı olmnuştu.

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