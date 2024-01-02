 Ünlü sosyetik Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerimden Burcu Erçil, yeni yılda aşkını Instagram'da duyurdu.

Sosyetik isim, iş insanı Mehmet Yayla ile karelerini yayınladı.

Erciyes'te Magna Hotel'de yeni yılı karşılayan çift, aşkını da ilan etmiş oldu.



Erçil'e beğeni yağdı.

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