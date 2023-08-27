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Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak erkek arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak erkek arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak erkek arkadaşıyla görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Züleyha Ortak, önceki gün Nişantaşı'nda erkek arkadaşı Prof. Dr. Serdar Dağ ile görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak erkek arkadaşıyla görüntülendi
Şarkıcı, karşısında gazetecileri görünce utangaç tavırlar sergiledi. Nörolog Dağ ile objektiflere takılmasına Ortak, "Erkek arkadaşım" dedi. Çift, hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak erkek arkadaşıyla görüntülendi

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