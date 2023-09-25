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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Ünlü isim Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda sevgilisiyle aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.
 Instagram'dan sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı caddelerini sarmaş dolaş dolaştı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi
Çift, bir ara aşka gelip öpüştü.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi
Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve sevgilisinin neşeli olduğu görüldü.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Seyhan'ın sevgilisinin kimliği ise merak konusu oldu. Seyhan Instagram'dan son paylaşımıyla, "Kapıların ardına bırakılan hüzünler de kifayetsiz kalır, gün ışığının şefkatli aydınlığında" dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Seyhan'ın sosyal medyada yaptığı aşk dolu sözlerin sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu. 
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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