Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan Nişantaşı'nda aşka geldi

Instagram'dan sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan Seyhan, erkek arkadaşıyla Nişantaşı caddelerini sarmaş dolaş dolaştı.Çift, bir ara aşka gelip öpüştü.Kızı Serenay Sarıkaya'ya sürekli destek veren her fırsatta yanında olan Seyhan'ın ve sevgilisinin neşeli olduğu görüldü.Seyhan'ın sevgilisinin kimliği ise merak konusu oldu. Seyhan Instagram'dan son paylaşımıyla, "Kapıların ardına bırakılan hüzünler de kifayetsiz kalır, gün ışığının şefkatli aydınlığında" dikkat çekmişti.Seyhan'ın sosyal medyada yaptığı aşk dolu sözlerin sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu.