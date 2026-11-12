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Ünlü isimler açılışta buluştu

Ünlü isimler açılışta buluştu

Ünlü isimler açılışta buluştu

Cengiz Kurtoğlu, Yaşar İpek, Murat Kurşun, Sinan Engin, Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu, Latif Doğan ve Tanju Çolak gibi ünlü isimler, Bayrampaşa'daki Sosyete Tantunisi'nin açılışına katıldı.

Ünlü isimler açılışta buluştu
Konukların ilgi gösterdiği açılışta, davetliler bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

 Ünlü isimler açılışta buluştu

İş, sanat, müzik ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış isim açılışta buluştu.

Ünlü isimler açılışta buluştuÜnlü isimler açılışta buluştuÜnlü isimler açılışta buluştuÜnlü isimler açılışta buluştuÜnlü isimler açılışta buluştu

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