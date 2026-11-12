 Ünlü isimler açılışta buluştu

Cengiz Kurtoğlu, Yaşar İpek, Murat Kurşun, Sinan Engin, Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu, Latif Doğan ve Tanju Çolak gibi ünlü isimler, Bayrampaşa'daki Sosyete Tantunisi'nin açılışına katıldı.



Konukların ilgi gösterdiği açılışta, davetliler bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

İş, sanat, müzik ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış isim açılışta buluştu.

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