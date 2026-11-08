 Ümit Yılmaz'ın yeni konuğu Serkan Yıldırım!

Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", yeni bölümünde dilsiz kaval ile kaval icrasındaki ustalığı ve Türk Halk Müziği’ndeki güçlü yorumuyla tanınan Serkan Yıldırım’ı ağırlıyor. Program, müziğin evrensel dilini ve nefesin en yalın halinden doğan anlık icraları TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

NEFESİN VE SAZIN BÜYÜLÜ BULUŞMASI

Sazıyla, virtüözlüğüyle ve özgün yorumlarıyla tanınan Ümit Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", bu bölümde Serkan Yıldırım’ın nefesindeki kuvveti ve kavala hayat veren usta icralarını ekranlara taşıyor. Anadolu’nun en kadim çalgılarından dilsiz kavalın büyüleyici tınılarını sahneye yansıtan Yıldırım, geleneksel Türk halk müziği icraları ve enstrümana getirdiği derin nefes tekniğiyle hafızalarda iz bırakacak bir performansa imza atıyor.

Programda Serkan Yıldırım, “Siyah Saçların Hatem Yüzlerin”, “Yalqızam”, “Fırat”, “Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır”, “Kara Koyun” ve “O Yar” türkülerini hem kaval/zurna icraları hem de yorumuyla Ümit Yılmaz Ensemble eşliğinde seslendirirken; Ümit Yılmaz ile de nefes ve telin uyumunu sergileyen özel düetlere imza atıyor.



GÖRSEL DÜNYADA İBRAHİM KALIN ETKİSİ

Programın özgün atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan görsel dünya, bu bölümde de etkisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştiriyor. Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Müziğin en saf ve en doğal halini keşfetmek isteyenler için "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", Serkan Yıldırım’ın konuk olduğu yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de TRT Müzik’te!

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