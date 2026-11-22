Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", yeni bölümünde ud ve keman icrasındaki ustalığıyla tanınan müzisyen Özdemir Güz’ü ağırlıyor. Program, müziğin evrensel dilini ve enstrümanların ruhundan doğan anlık icraları TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

MIZRAP VE YAYIN UYUMLU YOLCULUĞU

Sazıyla, virtüözlüğüyle ve özgün yorumlarıyla tanınan Ümit Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", bu bölümde Özdemir Güz’ün ud ve kemana hayat veren derinlikli yorumlarına ev sahipliği yapıyor. Hem mızraplı hem de yaylı sazlardaki hakimiyetiyle dikkat çeken Güz, makamların inceliklerini doğaçlama müziğin özgür yapısıyla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunuyor.

Programda Özdemir Güz, “Balamo”, “Hani Benim Gençliğim”, “Med Cezir”, “Sevda Mı Bu” Ümit Yılmaz Ensemble eşliğinde seslendirirken; Ümit Yılmaz ile birlikte enstrümanların diyaloğuna dayalı özel düetlere imza atıyor.



GÖRSEL DÜNYADA İBRAHİM KALIN ETKİSİ

Programın özgün atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan görsel dünya, bu bölümde de etkisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştiriyor. Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Müziğin en saf ve en doğal halini keşfetmek isteyenler için "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", Özdemir Güz’ün konuk olduğu yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de TRT Müzik’te!

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