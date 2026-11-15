 Ümit Yılmaz ile Doğaçlama dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor!

Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", yalnızca televizyon ekranıyla sınırlı kalmayıp performansları dijital müzik platformlarına taşıyarak müzikseverlerle her alanda buluşmayı sürdürüyor. TRT Müzik ekranlarında gerçekleşen anlık ve özgün icraları dijital dünyaya aktaran program, canlı performans kayıtlarını dinleyicilerin erişimine sunuyor.

EKRANDAN DİJİTAL LİSTENİZE: "LİVE" İCRALAR YAYINDA

Programın müzikal arşivini dijital platformlara taşıma adımı ilk olarak Derya Türkan ile programda birlikte icra ettikleri ve büyük beğeni toplayan "Benim Adım Dertli Dolap" eserinin canlı ("live") versiyonuyla başladı. Müzikseverlerden yoğun ilgi gören bu projenin devamında, yeni sezonda da performans kayıtları dijital mecralardaki yerini almaya devam etti. Bu kapsamda, "Gökyüzü" ve "Siyah"ın yanı sıra; "Sevda mı Bu", "Edalı", "Ece/Akustik" ve "Ötme Bülbül" eserlerinin canlı performans versiyonları da dijital müzik platformlarında yayınlanarak dinleyicilerle buluştu.

YENİ ŞARKILAR YOLDA

Sazıyla ve virtüözlüğüyle programa yön veren Ümit Yılmaz liderliğinde gerçekleşen bu performans dizisi, önümüzdeki günlerde eklenecek yeni eserlerle genişlemeye devam edecek. Yılmaz “Sazımızla sözümüzle programda o anda gerçekleşen icralar programımızın imzası haline geldi. Anın büyüsünü müzikseverlerle buluşturabilmek adına yayınlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek” diyerek özel düetler ve doğaçlama icralardan daha fazla kaydın çok yakında tüm dijital müzik platformlarında erişilebilir olacağı müjdeledi.

Müziğin en saf ve en doğal halini hem ekranda hem de dijital platformlarda keşfetmek isteyenler için "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", yeni bölümleriyle Pazartesi saat 20.00’de TRT Müzik’te, canlı performans kayıtlarıyla ise tüm müzik platformlarında!

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