 Tuğba Özay Gaziantep’te ezber bozdu!

Gaziantep’te balık restoranı açılışına ünlü isimlerden büyük ilgi! Tuğba Özay’ın katıldığı gecede, Şef Ayvaz Akbacak’ın imzasını taşıyan baklavalı levrek davetlilerin en çok konuştuğu lezzet oldu.

Gastronomi denilince akla ilk gelen şehirlerden Gaziantep, bu kez alışılmışın dışında bir lezzet ve iddialı bir restoran konseptiyle gündeme geldi. Kebapları, baklavası ve zengin mutfağıyla Türkiye’nin gastronomi başkentlerinden biri olan şehirde, genç girişimci Yiğit Balat tarafından hayata geçirilen BOSY Balık Restaurant kapılarını açtı.

Restoranın açılışı renkli görüntülere sahne olurken, gecenin dikkat çeken konukları arasında ünlü sanatçı Tuğba Özay ve usta şef Ayvaz Akbacak da yer aldı. Özellikle Tuğba Özay’ın katılımıyla hareketlenen davette, gastronomi ve magazin dünyası bir araya geldi.

KEBAP CENNETİNDE BALIK, BALIKTAN DA BAKLAVALI LEVREK!

Gecenin asıl sürprizi ise Gaziantep mutfağına farklı bir yorum getiren baklavalı levrek oldu!

Gaziantep denilince akla kebap ve baklava gelirken, Şef Ayvaz Akbacak bu iki lezzet dünyasını alışılmışın dışında bir tarifle buluşturdu. Meşhur Antep baklava yufkası ile taze levreği bir araya getiren şef, ortaya hem sunumuyla hem de lezzetiyle dikkat çeken özel bir tarif çıkardı.

Üç kat baklava yufkasıyla hazırlanan baklavalı levrek, şerbetli bir tatlı değil; tamamen özgün bir ana yemek yorumu olarak sofradaki yerini aldı. Davetlilerin büyük ilgisini çeken bu özel lezzet, restoranın en çok merak edilen yemeklerinden biri oldu.



GAZİANTEP’E YENİ BİR RESTORAN KÜLTÜRÜ!

BOSY Balık Restaurant’ın konseptine ilişkin açıklamalarda bulunan genç girişimci Yiğit Balat, yurt dışında gördükleri dev ekran konseptinden ilham aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu fikir aslında bizden çıktı. Yurt dışında gördüğümüz dev ekran konseptinden ilham aldık. Büyük salonumuzda fine dining kültürünü Gaziantep’e tanıtmak istedik. Alt kat için ise özellikle balık restoranı konseptini düşündük.Amacımız; insanların aileleriyle birlikte gelebileceği, mezelerini ve balıklarını tadabileceği, içeceklerini yudumlayabileceği, güzel yemekler yiyebileceği ve farklı bir gastronomi kültürüyle tanışabileceği bir mekân oluşturmaktı.Gaziantep’e farklı bir restoran kültürü kazandırmak istedik. İnsanların bu konsepte alışmasını ve ayak uydurmasını hedefledik.’’

TUĞBA ÖZAY’IN DA KATILDIĞI AÇILIŞTA LEZZET ŞÖLENİ!

Tuğba Özay, Gaziantep’in gastronomi kültürüne esprili sözleriyle dikkat çekti. Özay, “Vallahi ben size söyleyeyim; bu Antepliler var ya, balığın da kebabını yapar, balığın da baklavasını yapar! Onlardan her şey beklenir!” sözleriyle davetlileri güldürdü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.