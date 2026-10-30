 Trend Model Of Türkiye, moda ve oyunculuk dünyasına yeni yüzler kazandırdı

İş insanı Mehmet Yıldırım’ın düzenlediği Trend Model Of Türkiye, Beyoğlu 40. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar para ödülü kazanırken organizasyon, sektöre yeni yetenekler kazandırma hedefiyle dikkat çekti.

Türkiye’ye yeni yüzler ve moda, reklam, televizyon ve oyunculuk sektörlerine yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Trend Model Of Türkiye, 27 Ekim 2026 tarihinde Raffles İstanbul’da gerçekleştirildi. İş insanı Mehmet Yıldırım tarafından düzenlenen yarışma, genç yeteneklere kendilerini gösterme ve kariyer yolculuklarında yeni fırsatlar yakalama imkânı sunmayı amaçladı.



NOTER HUZURUNDA, ŞEFFAFLIK VE GÜVEN İLKESİYLE

Benzer organizasyonlardan ayrışmayı hedefleyen Trend Model Of Türkiye, Beyoğlu 40. Noter huzurunda gerçekleştirilmesiyle öne çıktı. Mehmet Yıldırım’ın düzenlediği ilk yarışma olan organizasyonun önümüzdeki yıllarda da aynı kalite, ciddiyet ve seviyeli anlayışla sürdürülmesi hedefleniyor. Yarışmada dereceye giren ilk üç kadın ve erkek yarışmacıya para ödülü

verilmesiyle genç yeteneklerin başarılarının teşvik edilmesi amaçlandı. Organizasyon, yalnızca yeni modeller keşfetmeyi değil, aynı zamanda topluma nitelikli bireyler ve sanat sektörüne yeni sanatçılar kazandırmayı hedefliyor.



MEHMET YILDIRIM: AMACIMIZ SEKTÖRE KALICI DEĞERLER KAZANDIRMAK

İş insanı ve organizatör Mehmet Yıldırım, yarışmanın vizyonunu şu sözlerle ifade etti: “Amacımız yalnızca yeni yüzler keşfetmek değil; kendini geliştiren, hedefleri olan ve topluma değer katabilecek nitelikli bireylerin önünü açmak. Moda dünyasının yanı sıra televizyon, sahne, reklam ve oyunculuk sektörlerine de yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz. Trend Model Of Türkiye’yi geçici bir organizasyon olarak değil, her yıl seviyeyi arttırarak, sektöre kalıcı katkılar sağlayan bir platform olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

KOREOGRAFİDE ASİL ÇAĞIL İMZASI

Organizasyonun koreografisini üstlenen usta koreograf Asil Çağıl, kısa bir hazırlık süresine rağmen yarışmacıları sahneye başarıyla hazırlayarak gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yarışmacıların sahneye uyumu, performansları ve koreografinin güçlü görsel bütünlüğü, organizasyonun etkileyici atmosferine önemli katkı sağladı. Asil Çağıl’ın deneyimi ve profesyonel yaklaşımıyla şekillenen sahne performansları, gecenin temposunu yükselten unsurlar arasında yer aldı.



YILDIRIM MAYRUK VAKFI KOLEKSİYONU PODYUMDA TANITILDI

Trend Model Of Türkiye’de gecenin öne çıkan anlarından biri de duayen modacı Yıldırım Mayruk’un tasarımlarının podyumda sergilenmesi oldu. Yarışmacılar, Yıldırım Mayruk’un kıyafetlerini giyerek Yıldırım Mayruk Vakfı Koleksiyonu’nu

tanıttı. Moda dünyasının usta isminin tasarımlarını taşıyan yarışmacılar, koleksiyonun estetik anlayışını ve özgün çizgisini podyuma yansıttı. Moda ve sanat dünyasını genç yeteneklerle bir araya getiren bu özel sunum, organizasyonun moda kültürünü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma vizyonuna da katkı sağladı. Yıldırım Mayruk’un jüri başkanlığını üstlendiği gecede

koleksiyonun tanıtılması, yarışmaya ayrı bir değer ve anlam kattı.



Podyumda 29 Ekim coşkusu: Ay yıldızlı tişörtler ve bayraklarla duygulandıran anlar

Trend Model Of Türkiye sahnesi, bu kez yalnızca moda ve güzellik için değil, Cumhuriyet coşkusu için de ışıldadı. Yarışmacı gençler, üzerlerinde ay yıldızlı tişörtler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu podyuma taşıdı. Salonda büyük bir coşku ve duygu yoğunluğu yaratan bu anlamlı anlar, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Türk bayraklarıyla sahneyi dolduran gençlerin görüntüsü, gecenin en etkileyici anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Moda ve sanatın Cumhuriyet değerleriyle buluştuğu bu özel sunum, Trend Model Of Türkiye’ye yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda güçlü bir anlam da kattı. Gençlerin heyecanı ve izleyicilerin duygusal tepkileri, Cumhuriyet coşkusunun kuşaktan kuşağa aktarılan ortak bir değer olduğunu bir kez daha hissettirdi.



TREND MODEL OF TÜRKİYE’NİN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan yarışmada kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren isimler açıklandı. Yarışmayı birinci sırada tamamlayan Meriç Budak ve Hasan Altan Akbaş’ın ardından, Selen Naz Erdoğan ve Kaan Melih Yaman dördüncü, Birsen Çelik ve Ateş Ergün beşinci sırada yer aldı. Yarışmada ilk üç sırada yer alan kadın ve erkek yarışmacılar, para ödülünün de

sahibi oldu.

Trend Model Of Türkiye, sanat, moda ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren güçlü jüri kadrosuyla gerçekleştirildi. Duayen modacı Yıldırım Mayruk’un jüri başkanlığını üstlendiği organizasyonda, jüri üyeleri arasında Banu Zorlu, Ege, Ece Gürsel, Wilma Elles, Volkan Öksüz, Kadriye Olgar, Prof.Dr. Oytun Erbaş, Op. Dr. Alper İnce, Ahmet Güneş, Betül Gülbahar, Yağmur Vural, Sevtap Çelik, Songül Topal, Ali Günaydın, Dr. Çiğdem Üregen, Suat Yanç, Merve Nur Meriç, Hasan Doğan, Gülden Avşaroğlu, Armağan Baysal, Ceren Bahadır Hatipoğlu, Dilek Pamuk ve Ebru Kallıkçı yer aldı.

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