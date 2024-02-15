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Tayfun Duygulu'nun genç kalma sırrı

90'ların Mega Starı Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu, bu yıl Sevgililer Günü'nü Etiler ajda’da romantik bir geceyle kutladı. Her yıl sahnede geçiren Tayfun Duygulu, bu kez eşiyle baş başa bir kutlama gerçekleştirdi.  Duygulu, "14 Şubat'ta hep sahnede olmanın ardından, bu kez eşimle kutlamak beni çok mutlu etti" dedi.

Tayfun Duygulu'nun genç kalma sırrı

Bella Duygulu ise, "Biz evleneli 4 sene oldu ama ilk kez baş başa kutlayınca farklı hissediyorum. Diğer hediyesi özel olsun ama çiçek beni çok mutlu etti. Çiçek her kadının hoşuna gider, benimde çok hoşuma gidiyor. Zaten Tayfun’un böyle sürprizleri çok oluyor" şeklinde konuştu.

Tayfun Duygulu'nun genç kalma sırrı

Yılların eskitemediği sanatçı, basın mensuplarının gençleşme ve estetik operasyonlar hakkındaki sorularına ise, "Genetik olarak sanıyorum. Anne baba güzel olunca çocukta güzel oluyor. Benim babam dünyanın en yakışıklı insanlarından, annemde en güzel kadınlardan. Bana kalırsa beni genç bırakan yegane sebep 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yanımda olan bu güzel bayan gibi ruhumu çalan insanların bana vermiş olduğu enerji gibi düşünüyorum. İyiki evlenmişiz. Genç kalmamın sırrı aşk ve huzurlu evlilik. Ama her zaman huzuru bulamıyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Tayfun Duygulu'nun genç kalma sırrı

"BELLA DUYGULU: 'TAYFUN’UN YERİNE BEN ESTETİK YAPTIRIYORUM'"

Nisan ayında 55 yaşına girecek olan eşinin estetik operasyonlara gerek olmadığını belirten Bella Duygulu, "Zaten çok yakışıklı. Onun yerine ben yaptırıyorum. Memnun olmadığım yerlerde oluyor. En son dudaklarımı yaptırdım ama keşke yaptırmasaydım. Allah’ın verdiği her zaman daha güzeldir ama ön yargılarımız oluyor.  Eşimden dolayı estetiklerim çok yadırganıyor" şeklinde konuştu.

Tayfun Duygulu'nun genç kalma sırrı

Ünlü sanatçı, yoğun istek üzerine piyanonun başına geçti ve eşinin gözlerinin içine bakarak duygusal bir performans sergiledi. Kendi bestesi olan "Kar Beyazdır Ölüm" ve Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" şarkısını seslendirdi. Salonun atmosferi bu duygusal performansla daha da yoğunlaşırken, çiftin birbirlerine olan sevgi dolu bakışları etrafındakileri de etkiledi.

Ünlü sanatçı, duygusal performansını tamamladıktan sonra mekanda yoğun alkış yağmuruna tutuldu. Gecede çiftin romantik anları göz kamaştırdı.

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