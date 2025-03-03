  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Taro Emir Tekin

Ünlü oyuncu Taro Emir Tekin'den proje açıklaması! İşte detaylar...

Taro Emir Tekin

Taro Emir Tekin, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti.

 Taro Emir Tekin

Muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Bir süredir dinleniyordum havaların biraz düzelmesiyle kendimi alışverişe atmak istedim her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Şık alışveriş tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Taro Emir Tekin, muhabirlerle sohbetinin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti. Tekin, yeni projeleri için senaryo okuyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nevin Şimşek yaza hazır!
  Magazin

Nevin Şimşek yaza hazır!

Maral'dan çarpıcı itiraflar! Beni kimse aldatamaz!
  Magazin

Maral'dan çarpıcı itiraflar! Beni kimse aldatamaz!

Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!
  Magazin

Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!
  Gündem

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü
  Magazin

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!
  Magazin

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!