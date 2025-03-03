Taro Emir Tekin, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Bir süredir dinleniyordum havaların biraz düzelmesiyle kendimi alışverişe atmak istedim her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Şık alışveriş tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Taro Emir Tekin, muhabirlerle sohbetinin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti. Tekin, yeni projeleri için senaryo okuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.