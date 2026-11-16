Müzik dünyasının renkli ve kendine özgü isimlerinden Tarık Mengüç, Cukka adlı yeni şarkısını yayınladı.



Sözleri Tarık Mengüç ve Baran Mengüç’e, müziği ise Baran Mengüç’e ait olan Cukka, güçlü müzikal altyapısı ve iddialı sound’uyla dikkat çekiyor. Kuşaklar arası müzikal buluşmayı yansıtan çalışma, baba-oğulun aynı projede sergilediği müzik uyumu da öne çıkıyor.

Şarkının düzenlemesinde Zeki Arkun imzası bulunurken, mix ve mastering çalışmasını Buğra Kunt gerçekleştirdi. Yaylılarda Istanbul Strings’in eşsiz dokunuşu, ritim ve perküsyonda usta müzisyen Cengiz Ercümer’in performansı projeye ayrı bir renk kattı. Soyhan Şenyaylar‘da gitarı ile eşlik etti. Styling ise ; Tarık Mengüç imzası taşıyor. Tarık Mengüç Cukka tüm dijital platformlar da yayında!

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