Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Tarabya İngiliz Okulları, kuruluşunun 11. Yılında, İngiliz Konsolosluğu bahçesinde bir davet düzenledi. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliği yaptı. Davette iş ve cemiyet hayatından konuklar, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Gece, Bekir Aksoy ve Deniz Kilislioğlu sunumuyla sıcak bir ortamda başladı. Mezunlar Gaydalar eşliğinde sahneye geldi.

İngiltere İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Dr. Kate Greany konuk konuşmacı olarak mezunlara iyi dileklerini sunarken, TBS - Tarabya İngiliz Okullarının mezuniyet törenine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Eylül ayında İstanbul ziyareti sırasında Duke of Edinburg - Prens Edward için TBS ile birlikte ev sahipliği yapmış olmaktan da mutluluk duyduklarını vurguladı.

Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin açılış konuşmasında ”Her yıl mezunlarımızın, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabuller alması şans ya da tesadüf değil, alt yapısı güçlü bir kurumda eğitim almanın sonucudur. Onlar istedikleri üniversitelere kabul kaygısı taşımaz, seçilen değil, okumak istediği bölümü ve üniversiteyi seçen olur. Öğrencilerimiz, farklı milletlerden kişilerle birlikte eğitim alarak, çok kültürlü bir dünyaya erken yaşlarında uyum sağlıyor.” dedi.

Bu yıl dünya genelindeki uluslararası İngiliz Okulları arasında yapılan eğitim yarışmalarında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve liseden TBS öğrencilerinin sertifikalarını, uluslararası İngiliz Okulları Birliği Sayın Collin Bell’in elinden aldılar.

Lise mezunları diplomalarını TBS kurucusu Mehmet Gültekin ve Emel Gültekin’in elinden alarak, geleneksel kep atma töreninin heyecanını yaşadılar.

Bu heyecanlı ve duygusal anların sonrasında Mustafa Sandal konukları enerjik şarkılarıyla coşturdu. Sandal performansı sırasında TBS kurucusu Mehmet Gültekin’i eşi Emel Gültekin ile sahnede dansa davet etti. Bu romantik anlardan sonra çocuklarla birlikte dans ederek şarkı söylediler.

Mustafa Sandal’ın coşkulu konserinin ardından DJ Burak Yeter’in performansıyla mezunlar ve konuklar unutulmaz bir gece yaşadılar.

Mezuniyet coşkusu yaşayan aileler arasında Ercan Saatçi ve Gülümsün Özkök de bulunuyordu.

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