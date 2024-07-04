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Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Tarabya İngiliz Okulları 2024 mezunları kutlamaları renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Tarabya İngiliz Okulları, kuruluşunun 11. Yılında, İngiliz Konsolosluğu bahçesinde bir davet düzenledi. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen etkinlikte  Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliği yaptı. Davette iş ve cemiyet hayatından konuklar, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Gece, Bekir Aksoy ve Deniz Kilislioğlu sunumuyla sıcak bir ortamda başladı. Mezunlar Gaydalar eşliğinde sahneye geldi.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

İngiltere İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Dr. Kate Greany konuk konuşmacı olarak mezunlara iyi dileklerini sunarken, TBS - Tarabya İngiliz Okullarının mezuniyet törenine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Eylül ayında İstanbul ziyareti sırasında Duke of Edinburg - Prens Edward için TBS ile birlikte ev sahipliği yapmış olmaktan da mutluluk duyduklarını vurguladı.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin açılış konuşmasında ”Her yıl mezunlarımızın, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabuller alması şans ya da tesadüf değil, alt yapısı güçlü bir kurumda  eğitim almanın sonucudur. Onlar istedikleri üniversitelere kabul kaygısı taşımaz, seçilen değil, okumak istediği bölümü ve üniversiteyi seçen olur. Öğrencilerimiz, farklı milletlerden kişilerle birlikte eğitim alarak, çok kültürlü bir dünyaya erken yaşlarında uyum sağlıyor.” dedi.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Bu yıl dünya genelindeki uluslararası İngiliz Okulları arasında yapılan eğitim yarışmalarında dereceye giren  ilkokul, ortaokul ve liseden TBS öğrencilerinin sertifikalarını, uluslararası İngiliz Okulları Birliği Sayın Collin Bell’in elinden aldılar.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Lise mezunları diplomalarını TBS kurucusu Mehmet Gültekin ve Emel Gültekin’in elinden alarak, geleneksel kep atma töreninin heyecanını yaşadılar.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Bu heyecanlı ve duygusal anların sonrasında Mustafa Sandal konukları enerjik şarkılarıyla coşturdu. Sandal performansı sırasında TBS kurucusu Mehmet Gültekin’i eşi Emel Gültekin ile sahnede dansa davet etti. Bu romantik anlardan sonra çocuklarla birlikte dans ederek şarkı söylediler.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Mustafa Sandal’ın coşkulu konserinin ardından DJ Burak Yeter’in performansıyla mezunlar ve konuklar unutulmaz bir gece yaşadılar.

Tarabya İngiliz Okulları 11.yılını kutladı

Mezuniyet coşkusu yaşayan aileler arasında Ercan Saatçi ve Gülümsün Özkök de bulunuyordu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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