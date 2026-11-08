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Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi

Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi

Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi

Usta oyuncu Süeda Çil, önceki gün Galataport İstanbul’da görüntülendi.

 

Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi
Bir davete katıldığını söyleyen Çil, “Bir marka daveti vardı. Arkadaşlarım ile beraber oraya katıldım” dedi.

 Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi

Davetin ardından alışveriş merkezindeki mağazaları gezen oyuncu, daha sonra sahilde kahve molası verdi.

Süeda Çil hafta sonunu değerlendirdi

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