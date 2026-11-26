Soner Sarıkabadayı, Öğretmenler Günü’ne özel Taksim’deki Çapa Pera’da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden sanatçı, müzik kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.



Yeni yıl hazırlıklarından bahseden Sarıkabadayı, “2027 için inşallah çok güzel planlarımız var. Bazılarını söylüyoruz, bazılarını da çok fazla duyurmadan gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bütün amacımız şarkılarımızı Türkiye’nin her yerinde dinleyenlerimizle birlikte söylemek” dedi.

Son dönemde arabesk müziğe artan ilgi hakkında da konuşan sanatçı, sevdiği eserleri zaman zaman stüdyoda ve konserlerinde seslendirdiğini belirtti. Murat Boz ile düet yaptığı “İkimizin Yerine” şarkısının kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Sarıkabadayı, eseri sahnede büyük bir gururla seslendirdiğini ifade etti.



NASIL BURNUMDA TÜTÜYORLAR, ANLATAMAM

Babalık üzerine de konuşan iki çocuk babası sanatçı, çoğunlukla Kolombiya’da yaşayan oğullarını kısa süre önce ziyaret ettiğini belirterek, “Nasıl burnumda tütüyorlar, anlatamam” sözleriyle çocuklarına duyduğu özlemi dile getirdi.

Dizilerde müzik kullanımına yönelik gündeme gelen olası kısıtlamalar hakkında da görüşlerini paylaşan Sarıkabadayı, müziğin görselle buluştuğunda güçlü bir duygu yarattığını söyleyerek böyle bir düzenlemenin gerçekleşmemesini temenni etti.

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