 Soner Sarıkabadayı’dan sold out turne

Soner Sarıkabadayı’nın Türkiye turnesi tüm hızıyla devam ediyor!



Konserleri sold out geçen sanatçı, Türkiye’de ve yurt dışında gördüğü yoğun ilgiyle müzikseverleri aynı coşkuda buluşturuyor.

Sevilen şarkılarını salonları dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Sarıkabadayı, her konserde binlerce kişilik bir koro oluşturuyor. Şarkıların ilk notasıyla yükselen coşku, gece boyunca dinmiyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışındaki dinleyicileriyle de buluşmaya devam eden sanatçının konser takviminde Bakü’deki Heydər Əliyev Sarayı da yer alıyor.

Sarıkabadayı, önümüzdeki aylarda da şarkılarını sevenleriyle birlikte söylemek için yollarda olacak.

SONER SARIKABADAYI KONSER TAKVİMİ

• 6 Kasım – İstanbul: Dorock XL Kadıköy

• 13 Kasım – Gaziantep: Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi

• 21 Kasım – Trabzon: KTÜ AKM Salonu

• 29 Kasım – Bakü: Heydər Əliyev Sarayı

• 4 Aralık – Çanakkale: ÇOMÜ İÇDAŞ Kültür Merkezi

• 5 Aralık – Çorlu: Ünal Baysan Kültür Merkezi

• 8 Aralık – İzmir: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

• 12 Aralık – İstanbul: Dorock XL Kadıköy

• 13 Aralık – Diyarbakır: Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi

• 20 Şubat – Kahramanmaraş: Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

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