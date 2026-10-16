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Soner Olgun hayatını kaybetti

Soner Olgun hayatını kaybetti.

Soner Olgun hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun (67), hayatını kaybetti.

Soner Olgun hayatını kaybetti

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