 Sinan Güleryüz’ün sahnesinde Özge Özder sürprizi!

Bu yaz Bodrum’da yoğun bir konser takvimi geçiren Sinan Güleryüz, İstanbul’da Zarifi’de sahne aldı. Davul ve darbuka şovuyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatan Güleryüz’ü eşi Özge Özder ve oyuncu dostu Begüm Birgören de yalnız bırakmadı.

ANILAR BIRAKMAK İSTİYORUZ

Eşiyle yaptığı düetlerin beğeni toplamasından mutluluk duyduğunu belirten Sinan Güleryüz, müzik projelerinde önceliklerinin milyonlara ulaşmak değil, birlikte güzel anılar biriktirmek olduğunu söyledi.

Güleryüz, “Biz bir şey yaparken milyonlara ulaşmasından ziyade birbirimize bir anı kalsın diye yapıyoruz. Milyonlara ulaşıyorsa ne âlâ… Eşimle şarkı yapıyorum, kızım klipte oynadı. Benim için daha ne olsun?” dedi.

Özge Özder ise birlikte sahne alma tekliflerinin sık sık geldiğini ancak yalnızca içlerine sinen projelerde yer aldıklarını belirterek, “Güzel bir şarkı gelince yapıyoruz. Birlikte sahneye çıkmamız için çok teklif geliyor. Şimdiye kadar bir kez, Sevgililer Günü’nde sahne aldık. Böyle bir hedefimiz olmadığı için içimize sinmedikçe yapmıyoruz” diye konuştu.

Zarifi’nin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını da belirten Özder, Begüm Birgören ile yıllar önce rol aldıkları Ömre Bedel dizisinin veda yemeği için mekâna geldiklerini hatırlattı.



ÖZGE, FLORENCE NIGHTINGALE GİBİ!

Özge Özder ile yakın dostluğuyla dikkat çeken Begüm Birgören, arkadaşına övgüler yağdırdı. Özder’i yalnızca oyunculuğuyla değil, güzel kalbi ve dostluğuyla da çok sevdiğini belirten Birgören, “Bazı insanlarla yıldızınız daha çok barışır. Özge, oyuncu olarak da çok sevdiğim, hayran olduğum ve ilham aldığım bir arkadaşım. O kadar yumuşak bir kalbi var ki… Florence Nightingale gibi. Başımız sıkıştığında Kızılay çadırımız gibi bize kol kanat gerer” dedi.

Sinan Güleryüz ile Özge Özder’in evliliğinde kendisinin de önemli bir rolü olduğunu, çiftin nikâh şahidi olduğunu hatırlatan Birgören, o günleri esprili sözlerle anlattı:

“Kalabalık bir geceydi. Sinan’a, ‘Arkadaşımı sana emanet edebilir miyim?’ deyip verdiğim ama sonra geri alamadığım bir gündü. Şimdi 10. yıllarını kutlayacağız.”



BİLİNÇLİ ŞİZOFRENLERİZ

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Begüm Birgören, dönem projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Kostüm ve dekorların kendilerini dönemin atmosferine taşıdığını belirten oyuncu, “Kostümlerimiz çok görkemli. Çekim alanına adım attığımız anda dekoruyla, kostümüyle o ruhu hissediyorsunuz. Dönem işinde olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Oyuncuların canlandırdıkları karakterlerin etkisinden çıkamadıklarına ilişkin yorumları da değerlendiren Birgören, mesleğe bakışını çarpıcı sözlerle ortaya koydu:

“Bence öyle bir şey olmaması gerekiyor. İşin matematiğini ya da oyunculuğunu bilmek gerekiyor. Oynadığımız karakterlerin etkisinde kalmamamız gerekiyor. Biz bilinçli şizofrenleriz. Dolayısıyla aksini düşünmek mesleğin doğasına aykırı.”

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