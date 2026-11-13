 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Sinan Albayrak, eşi Seda Yazıcı ile Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Oyuncu, “Yardım vakfıyla Afrika’ya dolaşıyoruz. Önümüzdeki aylar Afrika’da geçecek” dedi.

Son olarak dizi setinde haraç istenmesine Albayrak, “Yıllardır başımıza geliyor. Hangi mekanda çekim yaparsanız oranın müdavimleri vardır. Gürültü yaparlar, ‘Gürültü istemiyorsanız ödeme yapın’ derler. Bu çok başımıza geldi. Çekim yapıyorsunuz yan taraftan ses açıyorlar. Ya da, ‘sizin güvenliğini sağlayalım’ derler” diye konuştu.

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle Albayrak, “Başrol oyuncuların aldığı ücret tartışılıyor” sözlerine, “Başka oyuncuların ücret alması mı yoka verilmesi mi? Ekran önünde fiyat kısıtlamasına gittik diyecekler ama arka planda verecekleri yine fiyatı... Yine olan bize olacak. 10’da 1’i fiyata çalışan oyunculardan para kesilecek. Tek çare sürenin kısalması lazım” diye konuştu.

GEREKLİ BİR TARTIŞMA DEĞİL

Haluk Bilginer’in ‘Türkiye sineması’ sözlerinin tepki çekmesine Albayrak, “Biz hemen her şeye saldırmaya müsaitiz. Öncesinde ne dediğini bilmiyoruz. Almanya sineması değil Alman diyoruz. Türk, Kürt, Çerkez ve Laz ayrımı yapmıyoruz. Gerekli bir tartışma değil” açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.