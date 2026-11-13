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Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Sinan Albayrak, eşi Seda Yazıcı ile Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Oyuncu, “Yardım vakfıyla Afrika’ya dolaşıyoruz. Önümüzdeki aylar Afrika’da geçecek” dedi.

 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Son olarak dizi setinde haraç istenmesine Albayrak, “Yıllardır başımıza geliyor. Hangi mekanda çekim yaparsanız oranın müdavimleri vardır. Gürültü yaparlar, ‘Gürültü istemiyorsanız ödeme yapın’ derler. Bu çok başımıza geldi. Çekim yapıyorsunuz yan taraftan ses açıyorlar. Ya da, ‘sizin güvenliğini sağlayalım’ derler” diye konuştu.

 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle Albayrak, “Başrol oyuncuların aldığı ücret tartışılıyor” sözlerine, “Başka oyuncuların ücret alması mı yoka verilmesi mi? Ekran önünde fiyat kısıtlamasına gittik diyecekler ama arka planda verecekleri yine fiyatı... Yine olan bize olacak. 10’da 1’i fiyata çalışan oyunculardan para kesilecek. Tek çare sürenin kısalması lazım” diye konuştu.

 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

GEREKLİ BİR TARTIŞMA DEĞİL
Haluk Bilginer’in ‘Türkiye sineması’ sözlerinin tepki çekmesine Albayrak, “Biz hemen her şeye saldırmaya müsaitiz. Öncesinde ne dediğini bilmiyoruz. Almanya sineması değil Alman diyoruz. Türk, Kürt, Çerkez ve Laz ayrımı yapmıyoruz. Gerekli bir tartışma değil” açıklamasını yaptı.

 Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

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