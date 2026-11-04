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Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor


Altın Portakal Festivali'ne katılan model, "İlk Altın Portakal deneyimimdi. Çok eğlendim, herkesle tanışabildiğim ortam oldu" dedi.

 Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Oyunculuk için Saraydemir, "Son altı aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum. Modellik yaptığım oluyor ama oyunculuğa göre az daha ağır basıyor" diye konuştu.

 Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Saraydemir, "Eski modellerin, 'Yeni çıkan modeller işlerini yapmıyor farklı sektöre yöneliyor' sözleri var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Herkes, 'Modellik bitti mi, modellik devam etmeyecek mi?' gibi sorular soruyorlar. Modellik bitmedi yön değiştirdi. Eskiden biraz daha fiziğe, duruşuna ve profesyonelliğine bakıyorlardı. Şimdi tanınırlığına, kim daha iyi ileri götürebilir diye bakıyor" ifadelerini kullandı.

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor
BENİM ESTETİĞİM YOK
Modayla ilgili Saraydemir, "Güzel giyinirim. Rekor seviyesinde alışveriş tutkum yok. Zaman kaybettirecek alışveriş yapmıyorum. İnternetten yapıyorum genelde..." diye konuştu.

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Genç oyuncuların çok estetik yapmasının konu olmasına model, "Tercih meselesi, herkesin kendi kararı. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Bir ara çok modaydı estetik, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı. Bence doğallık daha iyi... Doğallık favori şu an..." açıklamasını yaptı.

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyorSıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

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