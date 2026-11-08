 Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Sıla, Kıbrıs Grand Sapphire Resort’ta verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun katılımın olduğu konserde Burak Bayraktaroğlu imzalı siyah elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, şıklığı ve performansıyla büyük beğeni topladı.



Hit şarkılarını kendisine eşlik eden konuklarla birlikte seslendiren Sıla, sahnedeki enerjisinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden sanatçı, “Sizleri gördüğüm ve sahnede olduğum için mutluyum” dedi.



Salondaki küçük bir hayranını fark ederek ona öpücük gönderen Sıla, “Çok tatlı bir melek gelmiş” diyerek minik hayranını sahnesine alarak fotoğraf çekti.

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