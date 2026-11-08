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Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Sıla, Kıbrıs Grand Sapphire Resort’ta verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Yoğun katılımın olduğu konserde Burak Bayraktaroğlu imzalı siyah elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, şıklığı ve performansıyla büyük beğeni topladı.

 Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı


Hit şarkılarını kendisine eşlik eden konuklarla birlikte seslendiren Sıla, sahnedeki enerjisinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

 Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden sanatçı, “Sizleri gördüğüm ve sahnede olduğum için mutluyum” dedi.

 Sıla'nın Kıbrıs'taki sahne tarzı


Salondaki küçük bir hayranını fark ederek ona öpücük gönderen Sıla, “Çok tatlı bir melek gelmiş” diyerek minik hayranını sahnesine alarak fotoğraf çekti.

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