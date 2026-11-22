Sibel Can, Kıbrıs’taki Grandsapphire Resort’te sahne aldı.

Sahneye taş işlemeli, omuz dekolteli siyah ve iddialı kostümüyle çıkan ünlü sanatçı, zarafetiyle alkış toplarken performansı ve danslarıyla kendisini dinlemeye gele. hayranlarını mest etti.

Salonu tıklım, tıklım dolduran müzikseverler, Sibel Can’ın dillerden düşmeyen hit şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Güçlü sesi, sahne hâkimiyeti ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle izleyenleri büyüleyen sanatçı, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sahne öncesinde ve sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Sibel Can’ın ışıltılı tarzı da büyük beğeni topladı.

Şıklığıyla adeta göz kamaştıran sanatçı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz performansıyla Kıbrıs gecelerine bir kez daha imzasını attı.

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