Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken model, "Biz kadınlar çok fazla erkeksi giyinmeye başladık. Erkekler biraz kadın gibi kadınlar da erkek gibi giyinmeye başladı. Herkes kendine ait olan kıyafetleri giysin" dedi.

Geçtiğimiz aylarda ayağına kıran Demirel, "Ayağım şahane yeniden doğdum. Demet Akalın'ın büyük payı var, devreye girdi hızlıca ameliyat ettirdi. Randevu alamıyordum kırık ameliyatı için 1 milyon TL istiyorlardı. Devlet hastaneleri muhteşem. Randevu alamıyorduk o aldı onu çok seviyorum. Ona dua ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Çil yaptırdığını belirten model, "Çilleri dövme olarak yaptırdım. Yeni şarkım var 'Kraliçe Gibi'... Bütün kadınlar kendisini kraliçe gibi hissedecek" açıklamasını yaptı.

Hande Atazi'ne attığı tokatla gündem olan şarkıcı, "Herkesin eğlencesi ve maskarası oldum. Artık bu olayı görmek istemiyorum. Ne olur yayınlanmasın. O ben değilim çünkü" açıklamasını yaptı.

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