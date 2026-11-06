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Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Serengil, "Ben Göcek, annem Bodrum'da... Bugün annemin doğum günü... Ben yedi ay Göcek diğer aylar İstanbul... Orada çok mutluyum. Az insan, trafik yok. Kasım ayında halen denize giriliyor. İstanbul soğuk. Köpeklerimle beraber yaşadığım güzel bir ev yaptık. Annem Bodrum'da harika ev aldı ama İstanbul'u özlediğini söyledi. Bem ormanın içinde yaşıyorum, köpeklerim ve eşeklerim var" dedi.

 Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Teoman, "Belli bir süre sonra sakinlikten sıkılıyor musunuz?" sorusuna, "Çok seviyorum ama belirli zaman sonra İstanbul'u arıyorum" yanıtını verdi. Serengil, "Annem sosyal ben ise asosyalim. Annem çok gezer" diye konuştu.

 Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Fethiye'de düşerek kalçasını kıran Teoman, "Yavaş yavaş iyi olmaya çalışıyorum" derken Serengil, "Kalça ameliyatı olduğu yürümesi hemen iyileşemiyor. Sağlık Bakanımız hızır gibi yetişti oradan aldırdı. Göcek'e tam teşekkülü hastane yapmaları lazım. Geçtiğimiz günlerde Mustafa kaza geçirdi hastaneye gitmek için 45 dakika geçti. Çocuğa dikişler atıldı. Trafik kazasıydı, cam patladı. Hastaneye gidip kontrollere İstanbul'a geliyorum" açıklamasını yaptı.

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

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