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Sema Şimşek'ten podyum itirafı

Sema Şimşek'ten podyum itirafı

Sema Şimşek'ten podyum itirafı

 

Sema Şimşek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sema Şimşek'ten podyum itirafı

Çocuğunun yurt dışında okuduğunu belirten model, "Yurt dışında bilgisayar mühendisliği okuyor" dedi.

Sema Şimşek'ten podyum itirafı
Sektörden uzak kalan Şimşek, "Kendimi sosyal medyada paylaşmayı sevmiyorum. Bir menajer araştırıyorum. Manevi tatmin için arada defile oluyor. Ben 50 yaşındayım 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak çok fresh gelmiyor. Kendi yaş grubumla podyuma çıkmayı seviyorum. Bizim dönemimizden sonra öyle bir dönem daha olmadı. O dönemin mankenleriyle bir araya gelip, eski defileleri izliyoruz. Şunu diyoruz, 'Bu dönem o defileleri yapsaydık hepimiz gözaltına alınırdık' diyoruz. Her şeyimizi o dönem aldık. Şu dönem modellikle hayatını geçindirmezsin öyle para kazanamazsın" dedi.

 Sema Şimşek'ten podyum itirafı

BEN İNFLUENCER OLAMAM
Demet Şener'in halen podyuma olmasına Şimşek, "Sosyal medyayı iyi kullanıyor. Ben influencer olamam. Ekrana bakıp konuşamam yapanlara saygı duyuyorum" dedi. Eski eşi Burak Hakkı'yla görüştüğünü söyleyen, "Anne-baba olarak her zaman bir aradayız. Dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.

Sema Şimşek'ten podyum itirafı

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