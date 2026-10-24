 Sema Şimşek'ten podyum itirafı

Sema Şimşek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çocuğunun yurt dışında okuduğunu belirten model, "Yurt dışında bilgisayar mühendisliği okuyor" dedi.



Sektörden uzak kalan Şimşek, "Kendimi sosyal medyada paylaşmayı sevmiyorum. Bir menajer araştırıyorum. Manevi tatmin için arada defile oluyor. Ben 50 yaşındayım 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak çok fresh gelmiyor. Kendi yaş grubumla podyuma çıkmayı seviyorum. Bizim dönemimizden sonra öyle bir dönem daha olmadı. O dönemin mankenleriyle bir araya gelip, eski defileleri izliyoruz. Şunu diyoruz, 'Bu dönem o defileleri yapsaydık hepimiz gözaltına alınırdık' diyoruz. Her şeyimizi o dönem aldık. Şu dönem modellikle hayatını geçindirmezsin öyle para kazanamazsın" dedi.

BEN İNFLUENCER OLAMAM

Demet Şener'in halen podyuma olmasına Şimşek, "Sosyal medyayı iyi kullanıyor. Ben influencer olamam. Ekrana bakıp konuşamam yapanlara saygı duyuyorum" dedi. Eski eşi Burak Hakkı'yla görüştüğünü söyleyen, "Anne-baba olarak her zaman bir aradayız. Dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu.

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