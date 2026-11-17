Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Evlilik Güzeldir' dizisinde yer alan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Kombiniyle beğeni toplayan Soydan, mağazaları gezdi.



Fit haliyle de dikkat çeken oyuncu, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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