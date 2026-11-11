Selen Servi’den Yeni Tekli “Nihayetim”

17 Kasım akşamı da sahne alacağı Zorlu PSM Touche’da kış sezonu açıyor. Servi, "İstanbul’daki dinleyicimle hasret gidermeye günler kala biletlerin hepsi tükendi. Teşekkür ediyorum ve heyecanla buluşmayı bekliyorum " dedi. Gecede Fransızca, Türkçe pop şarkıların yanı sıra kendi şarkılarını da seslendirecek olan Servi'nin sevenlerini yine unutulmaz bir gece bekliyor.

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