  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

 

Şehnaz Dilan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Hayatını kaybeden sanatçıları anarak "Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Huz için oyuncu, "Biraz alındım. Ediz Hun'un zamanındaki Yeşilçam bitti. En son kuşak benim ama... 200'e yakın dizi ve film çektik. Daha biz ölmedik, abilerim var yaşayan. Yeşilçam ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum. Talihsiz açıklama olarak görüyorum. Onların kuşak tamam ama biz onlardan sonra geldik. Yeşilçam ölmedi. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bizim Yeşilçam'cılara arsa verilsin. 14-15 kişi kaldık. Hiçbirimizin kendine ait evi yok. Paramı babam ödedi öyle emekli oldum. Bir tane Yeşilçam apartmanı kurulsun. Halen sokakta kalan var. Devletimizden rica ediyorum. Bir arsa iş insanları destek versin" dedi.

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor
  Magazin

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti
  Magazin

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Her kiralamanızda sürüş skorunuzu öğrenin
  Gündem

Her kiralamanızda sürüş skorunuzu öğrenin

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor
  Magazin

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Dev iş birliğine imza attılar
  Gündem

Dev iş birliğine imza attılar

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde
  Magazin

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde