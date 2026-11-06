 Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Şehnaz Dilan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Hayatını kaybeden sanatçıları anarak "Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Huz için oyuncu, "Biraz alındım. Ediz Hun'un zamanındaki Yeşilçam bitti. En son kuşak benim ama... 200'e yakın dizi ve film çektik. Daha biz ölmedik, abilerim var yaşayan. Yeşilçam ölmedi, ben onu yaşatmaya çalışıyorum. Talihsiz açıklama olarak görüyorum. Onların kuşak tamam ama biz onlardan sonra geldik. Yeşilçam ölmedi. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bizim Yeşilçam'cılara arsa verilsin. 14-15 kişi kaldık. Hiçbirimizin kendine ait evi yok. Paramı babam ödedi öyle emekli oldum. Bir tane Yeşilçam apartmanı kurulsun. Halen sokakta kalan var. Devletimizden rica ediyorum. Bir arsa iş insanları destek versin" dedi.

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