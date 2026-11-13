 Savaş Özdemir, Haluk Bilginer’in yaptığı “Türkiye sineması” açıklamasına cevap verdi!

Teşkilat dizisinde rol alan Savaş Özdemir, önceki gün Nişantaşı City’s’e girerken görüntülendi.

Karate Avrupa ve Türkiye Şampiyonu spor hocası İlhami Tunç ile yürüyüşe çıktığını söyleyen Özdemir, kendisinin de karate ile ilgilendiğini söyledi.

Savaş Özdemir’e Haluk Bilginer’in yaptığı “Türkiye sineması” açıklaması soruldu.



Özdemir, Haluk Bilginer’in “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” ifadesini kullanmasıyla neyi kastettiğinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi: “Artık öyle bir dönemdeyiz ki kimse neyin ne olduğunu dinlemeden saldırmaya başlıyor. Tahammülsüz bir toplum haline geldik. Dinleseler acaba ne demek istedi. Ne anlatmaya çalıştı. Onun ağzından dinlesek bende anlayacağım. Neyi kastediyor. Türk sineması ile Türkiye sineması sormak lazım neyi kastettiniz diye."

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