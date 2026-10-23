 Savaş Dinçel’in Uçurtmanın Kuyruğu'na alkış yağmuru!

2007 yılında aramızdan ayrılan usta tiyatrocu Savaş Dinçel’in kaleme aldığı Uçurtmanın Kuyruğu, dört sezon boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelendikten sonra Vigor Sanat imzasıyla Baba Sahne’de yeniden seyirciyle buluştu.

(Ali Yoğurtçuoğlu - Gün Koper)

Savaş Dinçel’in oğlu Barış Dinçel’in yönettiği oyun, Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper’in etkileyici performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

(Ali Yoğurtçuoğlu - Gün Koper)

USTA İSİMLERDEN YOĞUN İLGİ

Oyunun yeni yolculuğunun ilk gösterimini Gün Koper’in babası, usta oyuncu Macit Koper’in yanı sıra Güven Kıraç, Nazlı Senem Ünal, Ozan Güven, Müjdat Gezen ve Murat Akkoyunlu kızı Mira ile izledi. Gösterim sonunda oyuncular uzun süre alkışlanırken, oyunun hem güldüren hem de geçmişle yüzleştiren hikâyesi izleyicileri duygulandırdı.

(Ali Yoğurtçuoğlu - Gün Koper)

BARIŞ DİNÇEL: EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜ BABAMA ETMEK İSTİYORUM

Oyun sonrası duygularını paylaşan yönetmen Barış Dinçel, babası Savaş Dinçel’e teşekkür ederek oyunun taşıdığı mesaja dikkat çekti.

(Macit - Gün Koper)

Dinçel, “En büyük teşekkürü babama etmek istiyorum. Babam bu oyunu yazarken, ne kadar karanlıkta olursak olalım insanın en büyük çıkış noktasının kendisi olduğunu anlatmış. Ne kadar karamsarlık içinde olursak olalım kendimize inanırsak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Biz hâlâ o uçurtmanın kuyruğunu tutuyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

(Macit - Gün Koper)

DÖRT SEZON OYNADIK AMA YENİ BİR HEYECAN

Oyunun başrol oyuncuları Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper, Baba Sahne’de başlayan yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirtti. İkili, “Çok farklı bir yerde, çok farklı bir enerjide ve farklı bir seyirci profiliyle buluşacağımız için ekstra heyecanlıyız. Defalarca oynadığımız bir oyun olmasına rağmen yeni bir yolculuğa çıkmak bambaşka bir heyecan. Dört sezon oynadık. Bu oyundan önce de partner olma şansımız olmuştu. O enerjiyle bu hikâye başladı” ifadelerini kullandı. Yoğun performanslarıyla dikkat çeken ikili, her oyun sonrasında yaklaşık iki kilo verdiklerini de esprili bir dille anlattı.

(Güven Kıraç)

İNSANLARI KENDİ AİLELERİYLE YÜZLEŞTİRİYOR

Oyunun seyircide yarattığı etkiyi değerlendiren oyuncular, izleyicilerin zaman zaman gözyaşları içinde salondan ayrılmasının kendilerini şaşırttığını belirtti. Eğlenceli bir zeminde ilerleyen hikâyenin, izleyicileri anbean kendi aileleriyle, geçmişleriyle ve yaşadıklarıyla yüzleştirdiğini vurguladı.

(Müjdat Gezen)

MACİT KOPER’DEN OĞLUNA ÖVGÜ

Gösterimin ardından kuliste babası Macit Koper’in yanına giden Gün Koper, usta oyuncunun yorumlarıyla büyük mutluluk yaşadı. Babasının kendisine, “Oyunu ele geçirmişsiniz, çok daha iyi olmuş” dediğini aktaran Koper, “Ondan bunları duymak zordur. Bu yüzden beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

(Nazlı Senem Ünal)

MACİT KOPER: HAYALLERİMİZ BİRLEŞTİ

Gün Koper, oyundaki baba-oğul ilişkisinin kendi hayatıyla benzerlik taşımadığını belirterek, “Oyundaki gibi dramatik bir baba geçmişim olmadı. Sağ olsun, bana travmalar yaşatmadı” dedi. Ardından babası Macit Koper’e sarılarak onu öptü.

(Murat Akkoyunlu ve kızı Mira)

Usta oyuncu Macit Koper ise oğlunu sahnede ilk kez izlemediğini belirterek, “Ama her izlediğimde, bir gün yanıma gelip ‘Baba, ben oyuncu olacağım’ dediği günü hatırlıyorum. Benim de hayalimdi zaten. Hayallerimiz birleşti” sözleriyle duygularını dile getirdi.

(Ozan Güven)

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