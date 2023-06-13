  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şansın Tüzün'e Barselona'dan ödülle döndü

Gerek uluslararası bilim dünyasında aldığı ödüller, gerekse ChanCé mahlasıyla müzik alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizin bilim ve sanat elçisi olarak adlandırılan Profesör Dr. Şansın Tüzün, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şansın Tüzün'e Barselona'dan ödülle döndü

Şansın Tüzün, Barselona’da düzenlenen Dünya Osteoporoz Konferansında, kemik sağlığı alanında yaptığı çalışmalarla Mükemmellik Madalyası ile ödüllendirildi.

Şansın Tüzün'e Barselona'dan ödülle döndü

Ödülünü Dünya Sağlık Örgütü Kas İskelet Sağlığı Direktörü Prof. Jean Ives Reginster’in elinden alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Şansın Tüzün bu alanda ödül alan ilk Türk Hekimi oldu. 

Şansın Tüzün'e Barselona'dan ödülle döndü

 Müzik çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı onuruna bir marş besteleyerek taçlandıran Şansın Tüzün (ChanCé) nin  “Yüzyıllık Sevda” adlı marşı tüm müzik platformlarında yayına girdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şampiyonlar Ligi’nin sponsorları Oligark’ı tercih etti
  Güncel

Şampiyonlar Ligi’nin sponsorları Oligark’ı tercih etti

Köfteci Enişte'nin 30 yıllık lezzet sırrı dünya sıralamasına girdi
  Güncel

Köfteci Enişte'nin 30 yıllık lezzet sırrı dünya sıralamasına girdi

İlber Ortaylı'dan tebrik ziyareti
  Güncel

İlber Ortaylı'dan tebrik ziyareti

Finish’ten fiyat korumalı abonelik kampanyası
  Güncel

Finish’ten fiyat korumalı abonelik kampanyası

Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!
  Güncel

Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!

Sephora Summer Club ile yaza ‘‘Merhaba’’ 
  Güncel

Sephora Summer Club ile yaza ‘‘Merhaba’’ 