Sağlıklı yaş almanın geleceği konuşuldu

RİTA Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Safi’nin ev sahipliğinde, moda ve kadın dergilerinin editörleri ile sunucu ve oyuncu Derya Taşbaşı’nın katıldığı buluşmada, Skin Longevity ve sağlıklı yaş almanın geleceği ele alındı. RİTA Clinic, sağlıklı yaş alma ve cilt gençliğini korumaya yönelik güncel yaklaşımları ele alan özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. RİTA Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Safi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, moda ve kadın dergilerinin editörleri ile sunucu ve oyuncu Derya Taşbaşı bir araya geldi. RİTA Clinic uzman doktorları Dr. Hatice Öztürk, Dr. Beyza Oflaz, Dr. Merve Oflaz ve Dr. Dilara Devranoğlu’nun katkılarıyla gerçekleşen buluşmada,

Skin Longevity, rejeneratif tıp ve uzun yaşam yaklaşımının cilt sağlığıyla ilişkisi değerlendirildi.

(Cansu Safi, Derya Taşbaşı, Dr. Hatice Öztürk)

Son dönemde sağlık ve güzellik dünyasının öne çıkan kavramları arasında yer alan Skin Longevity, yalnızca ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmayı değil, cildin sağlığını, kalitesini ve doğal yenilenme kapasitesini uzun vadede korumayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak

öne çıkıyor. Etkinlikte, sağlıklı yaş alma, yaşlanma sürecinin yönetimi ve yaşam kalitesini ifade eden Healthspan kavramının önemi de ele alındı. Yaşlanmaya bilimsel ve bütüncül yaklaşım RİTA Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Safi ve uzman doktorların katkılarıyla gerçekleştirilen buluşmada, Longevity yaklaşımının yaşlanmayı yalnızca kaçınılmaz bir biyolojik süreç olarak görmek yerine, bilimsel veriler ışığında kişiye özel stratejilerle ele alan yeni bir sağlık anlayışını temsil ettiği vurgulandı. Uzun yaşam tıbbı, yalnızca yaşam süresini uzatmayı değil; bireyin yaşam kalitesini, enerjisini ve üretkenliğini mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedefliyor. Bu yaklaşımda cilt sağlığı da genel sağlığın ve sağlıklı yaş alma sürecinin önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

RİTA Clinic uzman doktorları, Skin Longevity çerçevesinde cildin yalnızca dış görünümüne değil, biyolojik sağlığına ve zaman içerisindeki değişimine odaklanmanın önemine dikkat çekti. Bilimsel gelişmeler, kişiye özel değerlendirmeler ve cildin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımlar doğrultusunda şekillenen Skin Longevity anlayışı, güzellik kavramını geçici uygulamaların ötesine taşıyarak uzun vadeli cilt sağlığını odağına alıyor. RİTA Clinic’te gerçekleşen buluşma, sağlıklı yaş alma ve cilt sağlığının geleceğine ilişkin güncel yaklaşımların paylaşılmasına, Longevity ve Skin Longevity kavramlarının daha yakından tanınmasına katkı sağladı.

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