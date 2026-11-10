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Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var


Tost yediklerini söyleyen Dinçöz, "Dikkat ediyoruz ama bazen ödül veriyoruz kendimize... Her şeyin başı sağlık. Rabbim herkese sağlık versin. Güzel sohbet ettik evlere dağılıyoruz" dedi.

 Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Son dönemde yaşanan reklam krizi nedeniyle oyuncuların bölüm başı ücretlerinde indirime gidilmesi istenilmesine üzerine Dinçöz, "Şarkıcılar da bu durum var?" sorusuna, "Kimin ne kadar aldığını bilmiyorum. Ben sahnedeyim ama 30 kişi var, onlar da ekmek götürecek. Herkes bütçesini indirirse iyi olur" yanıtını verdi.

 Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Ortak, "Yüksek rakam alan oyuncular var. Ekonomik anlamda şartlar zorluyken yüksek rakamların alınmasını doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence birkaç yıl herkes bütçeyi indirebilir" dedi.

 Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

Dinçöz, "Ben gördüm onu ilk bölümüyle ev sahibi olan var. Bence biz oyunculuğa başlayalım. Sahneyi bırakıyoruz oyunculuğa başlıyoruz. Gerçekten durum iyi değil herkes toparlamalı kendini" diyerek, espri yaptı.

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

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