Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Tost yediklerini söyleyen Dinçöz, "Dikkat ediyoruz ama bazen ödül veriyoruz kendimize... Her şeyin başı sağlık. Rabbim herkese sağlık versin. Güzel sohbet ettik evlere dağılıyoruz" dedi.

Son dönemde yaşanan reklam krizi nedeniyle oyuncuların bölüm başı ücretlerinde indirime gidilmesi istenilmesine üzerine Dinçöz, "Şarkıcılar da bu durum var?" sorusuna, "Kimin ne kadar aldığını bilmiyorum. Ben sahnedeyim ama 30 kişi var, onlar da ekmek götürecek. Herkes bütçesini indirirse iyi olur" yanıtını verdi.

Ortak, "Yüksek rakam alan oyuncular var. Ekonomik anlamda şartlar zorluyken yüksek rakamların alınmasını doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence birkaç yıl herkes bütçeyi indirebilir" dedi.

Dinçöz, "Ben gördüm onu ilk bölümüyle ev sahibi olan var. Bence biz oyunculuğa başlayalım. Sahneyi bırakıyoruz oyunculuğa başlıyoruz. Gerçekten durum iyi değil herkes toparlamalı kendini" diyerek, espri yaptı.

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