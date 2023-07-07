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Perihan Savaş da estetik var mı? İşte o açıklama...

Usta sanatçı Perihan Savaş da estetik olup olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Perihan Savaş da estetik var mı? İşte o açıklama...

Ünlülerin cilt uzmanı olarak bilinen Çiğdem Akman, ödüle doymuyor.

Perihan Savaş da estetik var mı? İşte o açıklama...

Kıbrıs’ta düzenlenen ödül töreninde Akman'ın firması 'Medikal Estetik Dalında En İyi Klinik' seçildi.

Perihan Savaş da estetik var mı? İşte o açıklama...

Usta oyuncu Perihan Savaş’a da danışmanlık yapan Akman, "Son zamanlarda herkes Perihan Davaş’ın estetik yaptığını konuşuyor. Hiç bir estetik yapmadık doğal işlemler uyguluyoruz” açıklamasını yaptı.

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