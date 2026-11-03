 Pau'dan aşk açıklaması

Pau, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sanatçı, "Sahnede nasıl kıyafetler tercih ediyorsunuz?" sorusuna, "Genellikle rahat parçalar giymeyi seviyorum. Kalın kıyafetler giydiğimde kalp krizi riski de olabilir. Orada rahat elbiseler giymek işimizi daha kolaylaştırıyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserim olacak" yanıtını verdi.

Aşkla ilgili Pau, "Sevgilim yok. Bende yanımda birilerini görmek isterim. Bunlar nasip ve kısmet. Aşka vakit kalmıyor. Bir ilişkiye girdiğin zaman vakit ayırman gerek. Ben hep iş ve güç. Hayatına giriyor, 'Bu işi yapmanı istemiyorum?' ve 'Klipte şunu oynatmanı istemiyorum?' diyor. Klipte en son erkek at oynattım. İşle beraber işin büyümesi zor. Ben bu işin kariyer kısmındayım. Bir kadın gelip, çocukluk hayalim ve kendi arasında seçim yaptırmak istiyorsa sonuç belli kariyerimi seçerim. Baba olmak istiyorum ama şu an olay Pau" diye konuştu. Sanatçı, kıskanç olduğunu belirtti.

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