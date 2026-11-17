Ödüllü yönetmen Eylem Kaftan ile dünyaca ünlü Fransız müzisyen, efsanevi Nouvelle Vague grubunun kurucusu Marc Collin, Fransız- Türk ortak yapımı ‘In a Manner of Speaking’ için güçlerini birleştirdi.



İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerde Fransız sinemasının dikkat çeken yıldızları Roxane Mesquida ve Christophe Paou, Türkiye’den Mustafa Uğurlu, Saadet Işıl Aksoy, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız, Nilüfer Açıkalın ve Fatih Doğan ile kamera karşısına geçti. Filmin dikkat çekici sürprizlerinden biri ise Mustafa Uğurlu’nun oğlu Yunus Uğurlu’nun, babasının canlandırdığı karakterin gençliğine hayat vermesi oldu.



BİR ŞARKI İNSANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

In a Manner of Speaking, eski bir VHS kasetinden yükselen gizemli melodinin peşine düşerek hiç tanımadığı biyolojik babasını aramak için İstanbul’a gelen Fransız bir kadının üç gün boyunca İstanbul’da yaşadıklarını anlatıyor. Unutulmuş şarkılar, eski plaklar, tesadüfi karşılaşmalar ve geçmişin hayaletleri arasında ilerleyen hikâyede İstanbul, sırlarını yavaş yavaş açığa çıkaran büyüleyici bir karaktere dönüşüyor. Eylem Kaftan ve Marc Collin’in ortak yönetmenliğini üstlendiği film, Fransız Yeni Dalgasının özgür ve asi ruhunu İstanbul’un baş döndürücü enerjisiyle buluşturuyor. Paris’in melankolisinden İstanbul’un arka sokaklarına uzanan bu sinemasal yolculuk, müziğin sınırları, kuşakları ve zamanı aşan gücünü keşfederken izleyiciyi kimlik, aidiyet ve geçmişin sırlarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.