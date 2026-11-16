Stefanel, Türkiye’deki ilk Türk marka yüzü olarak Özge Ulusoy’u seçti.

Reklam filmi için kamera karşısına geçen Ulusoy, İtalya’dan gelen marka direktörü Andrea Meneghello ile buluştu.

Faruk Çolakoğlu ile evlilik konusunda aceleci olmadıklarını söyledi.

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