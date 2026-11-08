 Özge Borak'tan samimi açıklamalar!

Uzman psikolog, yazar ve yayıncı Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis’e konuk olan Özge Borak, evliliklerini, kariyerindeki seçimlerini ve ilişkilerinde sınır koymayı nasıl öğrendiğini anlattı.

BÜLENT ŞAKRAK’LA İLİŞKİSİ SÜRERKEN YURT DIŞINA GİTMEDİ

Gökhan Çınar, konservatuvar sonrasında karşısına çıkan yurt dışı fırsatını hatırlatarak Borak’a, o dönem birlikte olduğu Bülent Şakrak’la ilişkisi sürerken gitmeme kararını nasıl aldığını sordu. “O dönemde öyle oldu. Bu yolu seçtim, gitmedim” yanıtını veren oyuncu, gitmiş olsaydı hayatının nasıl şekilleneceğini bilemeyeceğini söyledi. Borak, istediği bir eğitimi bugün de yurt dışında alabileceğini belirterek yeni bir adım atmanın belli bir zamanı olmadığına dikkat çekti.

ATA DEMİRER’LE EVLİLİĞİ ÜZERİNDEN SORULAN HABERE AÇIKLIK GETİRDİ

Çınar, Ata Demirer’le evliliğini de hatırlatarak hakkında çıkan “Ayıp olmasın diye evlendim” başlığının hangi konuşmadan doğduğunu sordu. Borak, iş ve arkadaşlık ilişkilerinde istemediği durumları sırf ayıp olmasın diye sürdürdüğü dönemleri anlattığını, sohbet sırasında evliliklerin de konuya dahil olduğunu söyledi. Sözlerinin bütününden koparıldığını belirten oyuncu, biten ilişkilerin mahremiyetine dair tavrını “O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?” sözleriyle ifade etti.

Borak, Çınar’ın soruları üzerine geçmişe baktığında hem evlenmiş olmaya hem de ayrılmış olmaya “iyi ki” diyebildiğini de dile getirdi.



Birinin kendisiyle sistemli biçimde uğraşması halinde nasıl davrandığını da anlatan Borak, çözümü o kişiyle konuşmakta aradığını söyledi. “Varsa derdimiz konuşalım. Benim düzeltebileceğim bir şey olabilir, yanlış anladığın bir şey olabilir” diyen oyuncu, iletişim kurmanın mümkün olmadığı durumlarda ise mesafesini koruyup işine odaklandığını belirtti.



HER ŞEYİ TEK BAŞINA HALLETMEYİ GERİDE BIRAKTI

Çocukluğundaki “Özge halleder” rolünün yetişkinlikteki ilişkilerine de taşındığını anlatan Borak, zamanla başkalarına alan açmayı ve yardım istemeyi öğrendiğini söyledi. “Yardım istemeyene yardım edilemez” diyen oyuncu, bugünkü rahatlığını kendi ihtiyaçlarını ifade edebilmesine ve sınırlarını daha iyi çizebilmesine bağladı. Geldiği noktayı ise “Bu yarattığım ve bu noktaya getirdiğim Özge’yle el sıkışıyorum” sözleriyle anlattı.

Oyunculuğun yanında psikoloji eğitimini de sürdüren Borak, yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girdiğini ve gelecekte kendi kliniğini açmayı istediğini de paylaştı.

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