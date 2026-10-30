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Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak

Noel Coward’ın başyapıtı Özel Hayatlar, Tiyatrokare çatısı altında yeniden sahnelenmeye hazırlanıyor.

 Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak

Oyun, dönemler değişse de “ikili ilişkiler”i esprili bir dille gündeme getirmeye devam ediyor. Özel Hayatlar, evlilik ve aşk hakkındaki ezberleri bozuyor. Türkiye’de, Ruhlar Gelirse, Sözde Melekler gibi oyunlarla tanınan İngiliz oyun yazarı Coward’ın sürprizli komedisi, alışılagelmiş bir ilişki zinciri üzerinden değil, evlilik ve aşkın tutkulu ve yıpratıcı gücü üzerinden çarpıcı bir biçimde anlatılıyor.

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
Özel Hayatlar uzun yıllar önce önce Devlet Tiyatroları ve Tiyatro İstanbul’da Cihan Ünal, Hande Ataizi, Burcu Kazbek, Şencan Güleryüz’ün yorumuyla sahnelenmişti.

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
Sahnelendiği günden bu yana dünya tiyatro repertuvarının en çok ilgi gören eserlerinden biri olan ve 2026’da Broadway sahnelerine de geri dönen Özel Hayatlar, keskin diyalogları ve güçlü karakterleriyle izleyiciyi hem güldüren, hem de düşündüren bir deneyime davet ediyor.

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
Geçmişle bugünün iç içe geçtiği hikâye, aşkın, ayrılığın, kıskançlığın ve insan ilişkilerinin değişmeyen dinamiklerine mizahi bir bakış sunuyor.

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
Bu yıl 35. yılını kutlayan Tiyatrokare , bu özel yapıtı farklı bir yorumla seyirciyle buluşturacak.Yönetmenliğini Nedim Saban’ın üstlendiği oyunun başlıca rollerinde uzun süre sonra tiyatroya geri dönen Rojda Demirer, Kerem Atabeyoğlu, Barış Aytaş, Meral Asitürk var. Oyunun sahne ve dekor tasarımı Medina Yavuz Almaç’a ait. Güçlü oyuncu kadrosu ve zamansız hikâyesiyle dikkat çeken yapımın prömiyeri, 8 Aralık'ta Baba Sahne'de gerçekleştirilecek.

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