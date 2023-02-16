21'inci Yüzyılda Nasıl Tanışır Ve İletişim Kurarız Ve Metaverse Bunu Yakın Zamanda Neden Değiştirmeyecektir

Metaverse, insanların birbirleriyle ve avatarları aracılığıyla çevrelerindeki nesnelerle etkileşime girebildikleri gerçek bir dijital dünya olan ve sürekli işleyen sanal bir alandır.

Genel olarak metaverse kavramı yeni olmaktan çok uzaktır. Bu terim ilk kez bilim kurgu yazarı Neil Stephenson tarafından 1992 yılında Snow Crash adlı bilim kurgu romanında kullanılmıştır. Ancak Mark Zuckerberg'ün 2021 yılında kendi sanal evrenini yaratmak için çalıştığını ve öngörülebilir gelecekte bunu halka sunacağını açıklamasının ardından insanlar metaverseler hakkında gerçekten konuşmaya başladı. Şimdiye kadar bu gerçekleşmedi, ancak bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Fakat bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor: İnsanların aşkı bulmak için metaverselere ihtiyacı var mı?

21'inci yüzyılda nasıl tanışır ve iletişim kurarız ve metaverse bunu yakın zamanda neden değiştirmeyecektir

Günümüzde çevrimiçi arkadaşlık için çok sayıda araç ve format mevcuttur:

sosyal ağlar:

messengerlar;

arkadaşlık siteleri ve uygulamaları

görüntülü sohbetler;

tematik forumlar ve çok daha fazlası.

Metaverseler ile Web'deki daha klasik iletişim biçimleri arasında bir benzerlik kurmaya çalışırsak, birçok açıdan en yakın benzeri görüntülü sohbet olacaktır. Bu aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurabilen çok sayıda insanın bulunduğu bir tür alandır. Tabii ki, sohbet ruleti tamamen farklı bir konsepte sahiptir ancak yine de hızlı ve rahat çevrimiçi arkadaşlık için çok iyi bir formattır.

Çevrimiçi görüntülü sohbet, ana işlevi rastgele kullanıcıları video aracılığıyla bağlamak olan bir web sitesi veya uygulamadır. Chatroulette, Tango, Azar, Bazoocam veya cam chat CooMeet gibi en popüler görüntülü sohbetler artırılmış veya sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmaz. Ancak bu durumda, bu gerekli değildir çünkü iletişim avatarınız aracılığıyla değil, doğrudan video aracılığıyla gerçekleştirilir.

Ve burada mantıklı bir sorunuz olabilir: "Genel olarak bir iletişim biçimi olarak çevrimiçi görüntülü sohbetin modası geçti mi?"

Hayır! Görüntülü sohbet formatı 2009'dan beri var olmasına rağmen hala geçerliliğini koruyor. Dahası, Covid-19 koronavirüs pandemisinin ortasında, çevrimiçi görüntülü sohbetlere olan ilgi arttı. Birçok görüntülü sohbet sadece birkaç ay içinde aktif kitle sayısını 2-3 kat artırmayı başardı. Bu nedenle, rastgele sohbetlerin yakın gelecekte geçmişte kalacağı konusunda endişelenmeye kesinlikle değmez. Metaverseler öngörülebilir gelecekte tam kapasiteyle çalışmaya başlasa bile.

Metaverseler mevcut arkadaşlık hizmetlerinin yerini tamamen alabilir mi?

Bu arada bu çok ilginç bir soru. Ve buna cevap vermek son derece zor. Çünkü şu anda dünyada henüz tam anlamıyla işleyen bir metaverse yok. Benzer bir konsepte sahip ücretsiz bir VRChat çok oyunculu oyunu mevcut ancak bu hala bir metaverse değildir.

Öngörülebilir gelecekte, metaverslerin kesinlikle normal çevrimiçi arkadaşlığın yerini alamayacağına inanıyoruz. Ve bunun için birkaç neden var:

VR teknolojisi hâlâ oldukça pahalı

Bugün yüksek kaliteli bir sanal gerçeklik kaskı satın almak için en az 1000 dolar harcamanız gerekecek. Ancak VR kaskı sadece temel bir unsurdur. Kendinizi metaverse tamamen kaptırmak için ek ekipmanlara ihtiyacınız var. Herkes bu kadar para ödemeye hazır mı? Muhtemelen değil. Bu nedenle, VR teknolojileri gerçekten erişilebilir hale gelene kadar, metaverselerin herhangi bir kitlesel karakterinden bahsetmek kesinlikle gerekli değildir.

Pek çok kişi metaverse kavramını hiç anlamıyor

İnsanlara metaverse'ü duyup duymadıklarını sorun, çoğu evet diyecektir. Ancak onlardan kısaca ne olduğunu açıklamalarını istediğinizde birçoğu zorluk çekecektir. Metaverse kavramını anlamak aslında oldukça karmaşıktır. Ve geliştiriciler bunu daha da karmaşık hale getiriyor, çünkü herkes kendine ait bir şey sunmaya çalışıyor, bu da potansiyel kullanıcıların kafasını daha da karıştırıyor. Çoğu kişi metaverse’e neden ihtiyaç duyduklarını anlamıyor.

Metaverselerin sonsuz bir reklam akışına ve devasa bir sanal alışveriş ve eğlence merkezine dönüşme riski vardır

Metaverse kavramı "kağıt üzerinde" çok çekici ve ilginç. Ancak bu metaverselerin gerçekte ne olacağı açık bir sorudur. Büyük bir sanal alanın performansını sürdürmesinin çok para gerektirdiği açıktır. Ve bu paranın bir şekilde kazanılması gerekiyor. En basit ve en etkili seçenek metaverse alemine reklam yerleştirmektir. Ancak bu, sonunda sanal gerçeklik alanında her türlü tanıtım malzemesinin sonsuz bir akışına yol açabilir ve bu da çoğu kullanıcıyı yabancılaştıracaktır. Ve elbette VR alanında çeşitli mal ve hizmetler satılacaktır. Ve metaverse'lerin sonunda "koltukta alışverişe" dönüşebileceğine dair korkular tamamen temelsiz değil.

Metaverses'ün piyasaya sürülmesini beklemeli misiniz, yoksa bugün mevcut olan çevrimiçi arkadaşlık formatlarını kullanmak daha mı iyidir?

Elbette birçok kişi şu anda internette yeni bir iletişim biçimi denemek istiyor. Ancak bu ne yazık ki hala mümkün değil. Mark Zuckerberg'ün Connect 2021 konferansı sırasında söylediği gibi, Metaverse 5-10 yıl içinde ana akım olacak. Aynı etkinlik sırasında Zuckerberg, Meta Corporation'ın önümüzdeki beş yıl boyunca tam da metaverse üzerinde çalışmak üzere çok sayıda yeni çalışanı işe alacağını söyledi.

Yani, en iyimser tahminlere göre bile, ilk işlevsel metaverse'ü en iyi ihtimalle 2025-2026 yıllarında göreceğiz. Ancak bunun 2030'a yakın bir tarihte gerçekleşmesi daha muhtemel. Beklemeye değer mi? Evet, değer. Metaverselerin ortaya çıkmasını beklerken diğer çevrimiçi arkadaşlık formatlarını terk etmek gerekli mi? Hayır!

Peki ya alternatif metaverseler? Bunu sadece Meta yapmıyor, değil mi?

Bu arada bu da çok önemli bir nokta. Mark Zuckerberg Metaverse konseptini ve planlarını paylaştığında, diğer birçok şirket de kendi metaverselerini oluşturacaklarını ve yakın gelecekte sunacaklarını duyurmakta gecikmedi. Ancak bunun çok riskli bir girişim olduğu kısa sürede anlaşıldı. Metaverse'ün geliştirilmesi uzun ve pahalıdır. Ve beklentiler çok belirsiz. Her şirket bu tür riskleri almaya hazır değil. Örneğin, Zuckerberg'den sonra metaverselerinin gelişimi hakkında ilk konuşmalardan biri Tinder'da başladı. Ancak 2022'de, bu yöndeki tüm çalışmaların belirsiz bir süre için dondurulduğu bildirildi.

Meta, metaverse'ünü sunana ve etkinliğini gösterene kadar, diğer şirketlerin alternatif VR platformlarının ortaya çıkmasını beklemeye kesinlikle değmeyeceğine inanıyoruz. Şu anda çoğu insan sadece bundan sonra ne olacağını görmek için bekliyor ve durumu izliyor. Ve biz de izliyor olacağız!

Bu arada, yeni tanıdıklar bulmak için en iyi seçenek görüntülü sohbet veya klasik bir arkadaşlık sitesi/uygulamasıdır. Hala etkililer, iletişim kurmaya hazır geniş ve aktif bir kitleleri var. Bugün daha teknolojik ve sıra dışı bir alternatif aramak neredeyse anlamsız. Ancak birkaç yıl içinde her şey kökten değişebilir.