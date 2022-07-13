2022'de arkadaşlık trendleri — arkadaşlık uygulaması kullanıcıları için neler bekleniyor

Son iki yılda sosyal temasların birkaç kat azaldığını size söylemenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Kendiniz mükemmel bir şekilde görebilir ve hissedebilirsiniz. Artık sokaktaki bir yabancıyla kolay ve doğal bir şekilde sohbet edemezsiniz veya kahve sırasında önünüzdeki bir kişiyle birkaç kelime laf edemezsiniz. İnsanlar sağlıklarından korkuyor, yabancılarla iletişim miktarını en aza indirmeye çalışıyor ve temas kurmakta çok isteksizdirler.

Dünyanın birçok ülkesinde pandemi ve karantinanın arka planına karşı, evlilik sayısı yarı yarıya azalırken, tam tersine boşanma sayısı arttı. Ve bu, daha sonra öngörülebilir gelecekte ciddi bir demografik krize yol açabilir.

Psikologlar ne diyor

2020 yılında, Rusya Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsü, “Pandemi koşullarında kişilik ve toplum: psikolojik mekanizmalar ve sonuçlar” konulu büyük bir çevrimiçi sempozyum düzenledi.

Psikoloji Doktoru Timofey Nestik, Covid-19 pandemisinin toplum üzerindeki etkisinin sosyo-psikolojik analizine ilişkin raporunda pek de rahatlatıcı sonuçlara varmıyor. Bunlardan bazılarını sıralayalım.



İnsanlık tarihindeki her pandemiye yabancı düşmanlığı, gruplar arası gerilimler ve düşmanca duygular eşlik etmiştir. SARS, MERS ve Ebola salgınlarının hepsi aynı resmi gösteriyor — sosyal gerilim, güvensizlik ve hatta öfke. Covid-19 pandemisinin başlangıcında herkesin Çin vatandaşlarına karşı ne kadar temkinli olduğunu hatırlayın. Bazen bu saçmalık noktasına ulaşmıştır. Sonra insanlar koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlardan uzaklaşmaya başladı. Ve sonra — ve birbirimizden. Sosyal gerilim artar, hükümete güvensizlik artar, insanlar başkalarına karşı daha öfkeli hale gelir.



QR kodlar, aşısız kullanıcılara yönelik kısıtlamalar ve aşı ile ilgili mevcut durum toplumsal eşitsizliği ve karşı toplumsal gruba yönelik düşmanlığı artırmaktadır. Genel olarak, dünya şu anda iki kampa bölünmüş durumda: aşılı (veya aşılamayı planlayan) ve aşı karşıtları. Durumun gerçekten zor olduğundan emin olmak için sosyal ağlarda tematik yayınlar altındaki yorumları okumak yeterlidir.



Artan kaygı — stres ve paniğe ilk adım. Ne yazık ki, bir pandeminin ortasında endişe duygusu birçok günümüz insanı için norm haline geldi. Ve işini kaybetmek, maddi durumun bozulması ve aynı hayatı yaşayamamak stres, depresyon ve kaygıya yol açmaktadır.



Araştırma sonuçları, İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) temsilcileri tarafından da paylaşılıyor. Ve bu bilgi de hayal kırıklığı yaratıyor. Karantinaların ilk dalgasından sonra, İngiltere'deki altı çocuktan birinde zihinsel bozukluklar gözlendi. Karşılaştırma için: 2017'de bu tür bozukluklar dokuz çocuktan birinde tespit edilmiştir.

Lise öğrencilerinin %50'si kısıtlamalar nedeniyle mevcut yaşamlarından çok mutsuz olduklarını bildirmiştir. Karantina, daha önce sosyal olarak en aktif gruplardan biri olan ve şimdi kendilerini izole bir halde bulan 18-25 yaş arası gençler için çok zor.

Hepsinden kötüsü, izolasyon ve iletişim eksikliği fiziksel sağlığı da olumsuz etkilemektedir. İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nden Profesör Stephen Reischer BBC'ye verdiği bir röportajda, "Tecritin fiziksel etkileri günde 15 sigara içmeye eşdeğerdir" dedi.

Bütün bunlar gerçekten iç karartıcı görünüyor. Ama duruma objektif olarak bakarsanız, o kadar da kötü mü? Yoksa sorun o kadar ciddi değil mi?

Çevrimiçi arkadaşlıktaki yeni trendler sosyal gerilimi nasıl azaltıyor ve sıradan kullanıcılar ne bekleyebilir?

Çevrimiçi arkadaşlık sektörü bize işlerin o kadar da kötü olmadığını söylüyor. İşte burada pandeminin en başından beri aşırı aktif bir kitle artışı görüyoruz. Ve birçok yönden, günümüz insanları için çevrimiçi arkadaşlık, çok ihtiyaç duyduğu yalnızlıktan kurtuluş haline gelmiştir.

2022 için çevrimiçi arkdaşlık platformlarının paylaştığı en ilginç verilerden ve trendlerden bazılarını topladık.



Kasım 2021'in sonunda Bumble, çevrimiçi arkadaşlık konusunda 8.500 kişiyle yapılan bir anket araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların %48'i, pandemi sırasında kendilerine ne tür insanların uygun olduğunu ciddi olarak düşünmeye başladıklarını söyledi. %53'ü bir süre yalnız kalmalarının tamamen normal olduğunu söyledi. Ve %61'i artık duygusal erişilebilirliğe, bir kişiyle güçlü bir duygusal bağlantı kurabilmeye öncelik verdiklerini belirtti.

Arkadaşlık hizmeti Plenty of Fish'in temsilcileri tarafından ilginç gözlemler paylaşıldı. “Hesidating” olgusuna odaklanmaktadırlar. Bunu mümkün olduğunca kısaca tanımlayacak olursak, bir kişinin bir ilişkiye başlamak istediğine dair belirsizliğidir ve çevrimiçi arkadaşlığın etkililiğinden çok emin değildir. Yine de siteye kaydolurlar, kullanıcı profillerini incelerler, kaydırmalar yaparlar vb. Bir yandan, böyle bir belirsizlik kötüdür. Ancak öte yandan, hedeflerinden henüz emin olmayan bir kişi bile gelecekteki ruh eşini web'de bulabilir.

Küresel bir trend, arkadaşlık siteleri ve uygulamalarının kullanıcılarının hedeflerinde bir değişiklik haline geldi. Daha önce insanlar aşklarını bulmak için Tinder, Badoo veya Bumble'a kaydolduysa, şimdi bu siteler yeni arkadaşlar bulmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Ve bu aslında büyük bir eğilim. Sosyal çevrenizi genişletebilir ve arkadaşlık uygulamasında arkadaşlık kurabileceğiniz ilginç insanlar bulabilirseniz, neden bundan faydalanmayasınız?

2020-2021 yıllarında pek çok kişi için beklenmedik bir trend, Omegle görüntülü sohbetinin ve benzerlerinin nasıl yükselişe geçtiğiydi. Herhangi bir nedenle klasik arkadaşlık platformlarını kullanmak istemeyen milyonlarca insan görüntülü sohbetleri tercih ediyor. Daha kullanışlı, daha hızlı ve çoğu zaman daha da verimlidir. İlginç bir şekilde, hızlı büyüme gösteren sadece Omegle değildi. Birçok Omegle alternatifinin daha da fazla talep gördüğü kanıtlanmıştır. Bunlar arasında OmeTV, coomeet.com/tr/omegle ve diğerleri var. Bazı görüntülü sohbetler, Omegle'den daha ilginç işlevler ve sohbet araçları sunar. Denemenizi öneririz.

İnternet kullanıcıları, daha önce Covid-19 aşısı olmuş kişilerle iletişim kurmaktan yana bir tavır almaktadır. Bu fenomen adını bile aldı — Moderna Love. Yukarıda bahsedilen Plenty of Fish platformu tarafından yapılan bir ankete göre, kullanıcıların %30'u yalnızca aşı olan kişilerle gelecek vaat eden bir yakın tanışma ile iletişime başlamaya hazır olduklarını söylüyor. Bu arada, bu trend sadece popüler arkadaşlık siteleri tarafından teşvik edilmektedir. Örneğin, Tinder aşılı kullanıcıların profilinde özel bir rozet ve hatta bazı premium özellikleri ücretsiz olarak sunar.



Plenty of Fish'te arkadaşlık uzmanı olan Keith McLean, arkadaşlık sektöründe yeni bir çağın geldiğini söylüyor. Yakın zamana kadar, pandemi nedeniyle belirsizlik ve hatta diğer insanlarla iletişim kurma korkusu hüküm sürüyordu ancak şimdi eğilim değişti. Üstelik çok olumlu değişiklikler görüyoruz: çevrimiçi iletişim daha açık, dürüst ve samimi hale geldi. Ve kullanıcılar çevrimiçi tanışma, potansiyel bir partner seçme ve onlarla iletişim kurma konusunda daha ciddi.

Ve son olarak, 2021-2022 için çok olumlu bir eğilimi muhafaza ettik. Binlerce insan pandeminin tam tersine kişisel yaşamlarına fayda sağladığını bildiriyor. Toksik arkadaşlar ve aile ile teması sınırlayarak, sonunda kendi kararlarını verebildiler, sevdikleri insanlarla iletişim kurdular ve başkalarının görüşlerine önem vermediler. Ve bu, bize göre çok büyük bir artı. Sonuçta, sevdiklerinizin baskısı, en umut verici ve mutlu ilişkilere bile gerçekten son verebilir.

Özetleyelim

Koronavirüs pandemisi arka arkaya birkaç yıl boyunca tüm dünyanın sosyal alanını yok ettiğinde ve insanların eskisi gibi yaşamasını engellediğinde iyimser kalmak kolay değildir. Ama olumlu değişiklikler bulmaya çalışalım çünkü gerçekten öyleler.

Dünya değişiyor, siz ve ben yavaş yavaş yeni gerçekliğe uyum sağlıyoruz, internet bizim için tamamen yeni iletişim fırsatları sunuyor ve yavaş da olsa çeşitli sosyal kısıtlamalar hala zayıflamakta.

Gelecekte durumun düzeleceğine inanıyoruz. Bu nedenle, umutsuzluğa kapılmayın, yeni insanlarla tanışın, iletişim kurun ve benzer düşünen insanlar bulun. 2022, 2021 ve 2020'den çok daha ilginç ve olaylı olacağa benziyor. Göreceksiniz!