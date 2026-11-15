Ozan Güven’den Aşk-ı Memnu itirafı

Ozan Güven, Bold Agency’nin YouTube kanalında Uluç Talay’ın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı.

Uluç Talay’ın, “Aşk-ı Memnu’da Behlül rolü aslında o dönem size gelmiş galiba” sorusunu yanıtlayan Güven, teklifi neden kabul etmediğini anlattı:

“Evet, ama ben o dönem yeni bir salon dizisi çekmiştim. İki sezon İstanbul Masalı’nı yapmıştık. Aynı tarzda bir iş daha yapmak istemedim. Biraz da yorulmuştum. Ali Ateş de yeni doğmuştu. Kıvanç da bayağı güzel oynadı” dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ’A ESPRİLİ GÖNDERME!

Programda Kıvanç Tatlıtuğ’un bir başka programda göbeğini şişirerek yaptığı espriye de gönderme yapan Ozan Güven “Bende göbeğimi şişirebiliyorum. Böyle yeteneklerim var” sözleriyle stüdyoda gülümsetti.

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