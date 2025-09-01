  • Video Galeri Foto Galeri
Ozan Doğulu'dan Demet Akalın'ın Yerinde Dur şarkısına dikkat çekem yorum!

DJ Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.

Gençlerin mekanda çok olmasına DJ, "Gençlere hitap ediyor olmak hoşuma gidiyor. Bu sene ortaokul ve lisede çok çaldım. Bir yandan şaşırıyorum bir yandan hoşuma gidiyor. Şarkıları ezbere biliyorlar" dedi.

Sezon için Doğulu, "Hızlı yazdı. Çalıştık. Kızlarımla dolaştık, gezdik. Çalmadığım günler benim için tatil" diye konuştu. DJ, "Demet Akalın'la Sefo'nun 'Yerinde Dur' çok popüler. Sizin de 'Kulüp' şarkısı patlamıştı. Karşılaştırma yaparsanız ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Şarkı kuvvetli ve tuttu ama 'Kulüp' gibi olması zor. Klasiklere girdi diye düşünüyorum. Bence klasik oldu. Daha şarkıya girer girmez millet ayaklanıyor. 'Yerinde Dur' beş sene sonra dinlenir mi bilemiyorum" yanıtını verdi. Demet Akalın'ın Eurovision Şarkı Yarışması'na Yerinde Dur'la gitmek istemesine Doğulu, "Bildiğim kadarıyla oraya sıfır şarkı yapmak lazım diye hatırlıyorum. Şarkıyı kötülemiyorum, 10 numara ve yazın çok dinlendi ama Eurovision'luk şarkı olduğunu düşünmüyorum. Orası farklı. Biz Kenan ile katılmıştık, üzerine çok çalışmıştık onun için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

