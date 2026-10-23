 Nodus Kıbrıs gecelerine damga vurdu!

Son dönemde uluslararası sahnelerdeki performanslarıyla adından söz ettiren başarılı DJ ve prodüktör Nodus, geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ın en gözde eğlence komplekslerinden Cratos'un ikonik mekânı Cage Club'da sahne aldı.



Ibiza'nın dünyaca ünlü kulübü Hï Ibiza'da HUGEL ile aynı sahneyi paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Nodus, bu kez Kıbrıs'taki müzikseverlerle buluştu.



Kendine özgü müzik tarzı, enerjik performansı ve özel setiyle geceye damgasını vuran sanatçı, dans ve müzik dolu unutulmaz bir geceye imza attı.

Türkiye ve yurt dışındaki performanslarına hız kesmeden devam eden Nodus, elektronik müzik sahnesindeki başarılı yükselişini sürdürüyor.

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