Ünlü isimlere özel parfüm tasarımlarıyla tanınan, Fratelli Diamanti’nin kurucusu Ceyhan Elmas, Nişantaşı mağazasında düzenlediği Scent Evenings – Chapter II gecesinde seçkin davetlilerini ağırladı.



Klasik parfüm anlayışının ötesine geçerek kokuyu sanat, hikâye ve deneyimle paylaşılan bu özel gecenin yıldızları farklı karakterleri ile ayrılan iki özel parfüm Holy Wood ve Monte Cristo oldu. Holy Wood’un sıcak, kadifemsi ve baştan çıkarıcı notaları ile Monte Cristo’nun gizemli, derin ve sofistike karakteri, davetlilere iki farklı koku hikâyesi yaşattı. Nişantaşı’ndaki tarihi dokulu parfüm evinde gerçekleşen buluşmaya canlı caz performansı, özel ikramlar ve parfümlerin hammaddelerinden ilham alan sunumlar eşlik etti.

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