Nihan Çelik’ten yeni single

Nihan Çelik, güçlü vokal yeteneği ve bağımsız kadın kimliği ile dikkat çeken bir sanatçı olarak müziğin zirvesine tırmanmaya devam ediyor. 15 Eylül Cuma günü, Dolby Atmos desteğiyle yeni single çalışması "Queen" ile dinleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Şarkının söz ve müziği Baz, Tüzzün, Chima Ede'a aitken, mix & mastering işlemleri Slong tarafından gerçekleştirilmiş ve prodüksiyon Slong ve Doro imzası taşıyor.

"Queen," Nihan Çelik'in güçlü vokal yeteneğini, bağımsız ve güçlü bir kadın rol modeli olarak başarıyla yansıtıyor.

Nihan Çelik, sadece iki ayda 80.000'den fazla aylık dinleyici kitlesi kazandı ve önceki şarkısı "Glock" ile Spotify'da 400.000 dinlenme barajını aşarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, müziğindeki büyüleyici yeteneği ve yenilikçi pazarlama stratejilerini bir kez daha kanıtladı.

Nihan Çelik'in muhteşem müziği ile hayranlarını etkilemeye ve güçlendirmeye devam edeceği 15 Eylül'deki "Queen" yayınını kaçırmayın.

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