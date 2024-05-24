  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Netflix Top 10 listesi belli oldu

Netflix Top 10 listesi belli oldu. İşte detaylar...

Netflix Top 10 listesi belli oldu

Netflix’in 2023’ün ikinci yarısında en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini açıkladı. 

Netflix Top 10 listesi belli oldu
En çok izlenen dizi Çağatay Ulusoy,

Netflix Top 10 listesi belli oldu


Şifanur Gül ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Terzi olurken,

 

Netflix Top 10 listesi belli oldu
en çok izlenen filmi ise Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un 

Netflix Top 10 listesi belli oldu
başrollerini paylaştığı "Sen İnandır" oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  
  Magazin

Yasemin Sakallıoğlu'ndan zayıflama meditasyonu  

Oktay Kaynarca kazandırıyor
  Magazin

Oktay Kaynarca kazandırıyor

Özgür Özgülgün “Abur Cubur Adası”nın yeni baskısını kitapseverlere sundu
  Kültür - Sanat

Özgür Özgülgün “Abur Cubur Adası”nın yeni baskısını kitapseverlere sundu

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’
  Magazin

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?
  Magazin

Adı Şeyma Subaşı'yla anılan Kerim Sabancı, Amerikalı modelle mi aşk yaşıyor?